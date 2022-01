Adelanto ‘Dos vidas’: lo que va a pasar entre el lunes 10 y el viernes 14 de enero en la serie de La 1

Los espectadores de Dos vidas tienen esta semana nuevas citas con su serie favorita. Televisión Española emite entre el lunes 10 al viernes 15 de enero cinco nuevos capítulos de la ficción que produce Bambú Producciones para La 1. ¿Eres de esas personas impacientes que necesitan enterarse de todo antes de tiempo? En LOS40 vamos a saciar un poco tus ganas con el resumen de todos los episodios que vienen. ¡Muy atento!

Capítulo del lunes 10 de enero

Lo de Tirso y Elena empieza a ser una realidad en el pueblo. De hecho, ellos se comportan como tal y Julia, que no puede con los celos, terminará estallando en una cena con los tortolitos. Al mismo tiempo, Dani cree que va a tener problemas después de que Manu convenza a Ribero de montar una fiesta en el taller sin que Julia se entere.

En África, Carmen le da un sí a Kiros, pero Dolores no ha cambiado de idea y quiere llevársela a Madrid. ¿Qué hace Carmen? Intenta reavivar la llama entre sus padres para que Dolores cambie de idea y decida quedarse en Río Muni.

Capítulo del martes 11 de enero

Julia no está en su mejor momento. Ver tan bien a Tirso y a Elena ha hecho florecer unos sentimientos que pensaba que ya no existían. Para colmo, la convivencia con su madre y Leo cada vez es más insostenible. Tirso y Elena, en cambio, están viviendo su historia felizmente. Se entienden y hacen muy buen equipo.

En África, Patricia está enfadada con Carmen por la cena que le ha preparado a Francisco y a Dolores. Pero Carmen no está para tonterías. Solo pueden pensar en su boda con Kiros. Eso sí, no las tienes todas consigo porque Dolores está al acecho…

Capítulo del miércoles 12 de enero

Julia decide volver a poner todos sus esfuerzos y pensamientos en la línea de complementos y Elena está encantada con la idea. Pero a Julia no se le escapa una y sabe que Tirso tiene algo que ver en todo el asunto.

En África, Carmen está muy preocupada porque no pudo asistir a su boda. Está harta de vivir prisionera de su madre y toma una drástica decisión. Por otro lado, Linda y Faustino continúan con su encuentro subidito de tono hasta que la mujer toma una decisión que deja a su primo muy confundido.

Capítulo del jueves 13 de enero

Julia no puede más. No puede ver cómo a Elena y a Tirso les va tan bien, pero tampoco está dispuesta a admitir que está profundamente enamorada de él. Sigue fingiendo que todo está bien con Leo, pero la cruda realidad es que no y tener que trabajar codo con codo no ayuda.

En Río Muni, el enfado de Carmen se queda en nada después de que Dolores le cuenta a su hija que su hermano pequeño no está bien.

Capítulo del viernes 14 de enero

Leo empieza a ser consciente de que algo le pasa a Julia. Y todo se complica cuando ella da un paso que nunca debió dar. Mientras, Cloe y Ribero empiezan su búsqueda de piso. Ribero se muestra demasiado negativo porque no quiere irse a vivir con Cloe, pero tampoco sabe cómo decirle la verdad.

En Río Muni, Carmen y Kiros están con el ánimo por los suelos debido a la marcha inminente de ella. Pero Kiros no está dispuesto a renunciar a su boda y promete esperar las dos lunas que quedan para emprender ese viaje.