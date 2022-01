Luis Rollán no se calla y ataca a Nagore Robles: “Hay cierto miedo con ella”

Hubo un tiempo en el que Luis Rollán y Nagore Robles eran amigos. Sin embargo, esa amistad se rompió después de que llegara a oídos de la colaboradora que él había intentado vender unas fotos suyas con Sandra Barneda. El polígrafo ya determinó en su momento que el tertuliano de Viva la vida estaba libre de toda culpa, pero la cosa se quedó ahí...hasta ahora.

Este tema volvió a salir a la palestra durante la participación de Rollán en el último reality de Telecinco. Nagore fue bastante crítica y él aprovechó su paso este fin de semana por Sábado Deluxe para devolvérsela a la también presentadora de Sobreviviré.

"He estado casi cuatro meses en un concurso y acepto que a mucha gente le guste y a otra mucha no le guste. Pero el insultar o hacer daño, tirar cosas que no tiene nada que ver con el concurso…", empezó diciendo Luis Rollán después de que el polígrafo determinara por segunda vez que él nunca se la jugó a Nagore.

Luis Rollán, contra Nagore Robles en 'Sábado Deluxe'

"Se lo digo a Oprah Winfrey [Nagore Robles], que se ha venido muy arriba…además, hay un cierto miedo con ella", soltó. "Nunca he hablado de ella, jamás lo he hecho. Ahora bien, si me preguntan por ella y veo que ha hablado de mí por supuesto que le contesto".

Para terminar, Luis Rollán aseguró que si no arremetía contra Nagore Robles era por Sandra Barneda, una de las presentadores más populares de Telecinco y actual pareja de la influencer. "Si yo no hablo de ella es por respeto, más que ella, a su pareja. He trabajado con Sandra Barneda muchísimo y le tengo un grandísimo respeto", concluyó.

¿Se pronunciará Nagore sobre estas declaraciones de Luis Rollán? Estaremos muy atentos…