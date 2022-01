De Dulceida a María Pombo: repasamos los looks de las invitadas al cumpleaños 'estilo boda' de Madame de Rosa

Si sigues a algún influencer de este país te habrás enterado. Este fin de semana Ángela Rozas, más conocida como Madame de Rosa, ha celebrado su 40 cumpleaños en un hotel del centro de Madrid y lo ha hecho con un despliegue digno de una boda. ¡A lo grande!

La madrileña citó a todos sus amigos creadores de contenidos en el The Westin Palace y no les defraudó. Les ofreció una celebración llena de boato en la que no faltaron las mesas elegantes decoradas con flores, un menú compuesto por varios platos de primer nivel, música en directo, la presencia de DJ Nano, una recena a cargo de McDonalds, un momento tarta espectacular y un clásico de estos tiempos, un stand sanitario para realizar pruebas de diagnóstico Covid.

Pero no se quedó ahí. Madame de Rosa hizo gala de su mano con la moda y, después de exigir a todos que siguiesen un dress code basado en el blanco y negro, sorprendió a todos con dos looks muy diferentes que dejaron a sus amigos con la boca abierta.

Después de esperar a que todos sus invitados se sentasen en sus mesas, tal y como es costumbre que hagan los novios al entrar al lugar en el que celebran el banquete de bodas, Madame de Rosa apareció al son de I Follow Rivers de Lykke Li luciendo un espectacular vestido de transparencias rojas firmado por el diseñador español Roberto Diz que combinó con un abrigo voluminoso también rojo, unas sandalias blancas y unos calcetines de brillantes de la marca Miu Miu. La madrileña deslumbró a su público y este la recibió con las servilletas al vuelo.

Más tarde, Ángela sorprendió a todos con un segundo conjunto formado por un body negro que simulaba una blazer acompañado de una falda de tul azul claro de la marca italiana Act 1.

Entre los invitados, que respetaron al 100% la norma de la fiesta de no salirse del blanco y el negro a la hora de elegir su indumentaria, destacaron nombres como los de Teresa Andrés, que lució un espectacular vestido largo negro muy romántico con mangas abullonadas de la casa de alta costura de Fernando Claro; Anabel Pantoja, quien optó por lucir escotazo de la mano de la Però; Dulceida, que sorprendió con guantes y un atrevido vestido transparente de Enol Blasco; Susana Molina, quien escogió también a Fernando Claro aunque con un diseño mucho más arriesgado que combinaba flecos y transparencias; y Anita Matamoros o Alba Díaz, quienes apostaron por el raso para celebrar los 40 de su amiga Madame.

Mucho menos arriesgados, aunque igualmente favorecedores, fueron los looks de las representantes de la familia Pombo y de Jedet. María, Marta y la actriz de Veneo y Cardo optaron por la moda suit. Eso sí, cada una lo hizo siguiendo su propio estilo. La pequeña de las Pombo optó por un look total black y un bolso de brillantes plateados; Marta Pombo escogió un top de tirantes y unos pantalones anchos combinados con una blazer XL con las solapas plateadas y Jedet, lució piernas con unas medias blancas tupidas que combinaban a la perfección con su camisa satinada y su blazer oversize tipo esmoquin.

¿Qué look fue el que más os gustó? ¡Os leemos en las redes!