Dalex en LOS40 Global Show: de su amistad con Rauw Alejandro a su pasado como barbero

LOS40 Global Show arranca el 2022 con otro artista latino que está haciendo mucho ruido en la escena internacional. Hablamos, como no, de Dalex. Aprovechando el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Tony Aguilar charla con el cantante sobre este trabajo discográfico, la relación de amistad que mantiene con sus contemporáneos y su pasado profesional como barbero.

'Unisex', su nuevo álbum

"Estoy muy contento y disfrutando del momento. Fue mucho tiempo trabajando en este disco, casi un año y medio. Hemos logrado hacer colaboraciones con Wisin & Yandel, Zion y Lennox, Rauw Alejandro…Es un disco muy variado y estoy contento con el resultado".

Amistad con Rauw Alejandro y Lyanno

"Rauw Alejandro, Lyanno y yo crecimos más o menos al mismo tiempo y nos dimos a conocer también al mismo tiempo. Tenemos una bonita amistad fuera de la música. Cuando me acerqué a ellos les encantó la canción y tiraron de una, no pusieron peros. Enviaron las voces rápido y salió Máquina del tiempo".

Dalex, Rauw Alejandro, Lyanno - Máquina del Tiempo (Visual)

El reggaetón de Puerto Rico

"Ya hay tantas cosas que se han hecho que lo que hacemos los artistas puertorriqueños es traer algo, hacerlo diferente y enseñárselo a las nuevas generaciones".

El pasado de Darex

"Cuando tenía dos años mi mamá se mudó a Puerto Rico y allí pasé toda mi niñez. Me gradué y cuando empecé a estudiar barbería empecé a componer mis primeros temas. Desde pequeño siempre me había gustado la música, pero como era tímido no me atrevía. Con 17 grabé los primeros temas y me mudé a Florida. Allí conocí a Jayma, que es la persona con la hice un dúo".

Antes de dedicarse a la música

"Mi madre me dijo que me buscara un futuro y, además de la música, lo que me gustaba era la barbería. Cuando iba me gustaba mucho mirar cómo se hacía. Fue mi trabajo durante mucho tiempo y llevaba comida a casa".

Un sueño cumplido

"Wisin y Yandel eran mis artistas favoritos y mi sueño era hacer un tema con ellos. Gracias a Dios se dio y fue para mi disco, Unisex".

Si quieres ver la entrevista completa de Dalex en LOS40 Global Show…¡dale al play!