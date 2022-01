Carlos Torres (‘La reina del flow’) se quita la camiseta en redes sociales y muchos se fijan en lo mismo

Carlos Torres ha internacionalizado su popularidad gracias a las series que triunfan en plataformas como Netflix. Su personaje de Charly Flow en La reina del flow le ha convertido en uno de los hombres del momento. Sus seguidores en redes se han multiplicado y él intenta mantenerles al día.

Ahora mismo se encuentra de vacaciones y disfrutando del buen tiempo. Eso le ha llevado a publicar una foto en la piscina sin camiseta en la que deja ver el cuerpo ese tan trabajado que luce en la serie.

“Esta foto me la tomaron a las 7am cuando me hicieron ir a piscina 😒🤣 #vacaciones”, explicaba sobre la imagen. Tal vez por eso, por estar recién levantado a horas poco habituales cuando uno está de relax, haya decidido añadir un complemento que le tapa los ojos. Se ha añadido unas gafas que han generado muchos comentarios.

“Tienes las gafas torcidas suegris”, comentaba Sebastián Silva, su yerno en La reina del flow. Pero no es el único que se ha fijado. “Que bien sujetas llevas las gafas 😂❤️” o “y las patillas de las gafas? 😂😂”, son otros de los comentarios que ha recibido.

Eso sí, la mayoría han sido piropos por ese cuerpo y esa sonrisa que luce y que a muchos les ha recordado a su personaje reguetonero.

Petición denegada

Su forma de bailar, su flow y su musculatura le han convertido en un hombre que despierta pasiones últimamente. De hecho, muchos le han pedido que se abra cuenta en OnlyFans, que a estas alturas no hace falta explicar por qué.

“Oigan, hay un público grande, sobre todo de mujeres, que me piden que abra OnlyFans. Hasta allá no llegamos, hasta allá no llegamos mi gente, pero sí han escrito cosas muy interesantes y en este 2022 los vamos a complacer”, llegó a asegurar el actor en sus historias de Instagram poniendo límites a ese poder de seducción que despliega.