¿Por qué Jorge Javier Vázquez no ha vuelto todavía a Telecinco?

Hace tiempo que Jorge Javier Vázquez no hace acto de presencia en los platós de Telecinco. Desde que terminó Secret Story, el presentador ha estado descansado y preparándose para su obra de teatro, Desmontando a Séneca. Pero ahora que han terminado las Navidades los espectadores de la cadena se están haciendo las mismas preguntas. ¿Dónde está JJ? ¿Por qué no está presentando Sálvame y Sábado Deluxe? ¿Cómo es posible que no vaya a conducir la nueva edición de La Casa de los Secretos?

Pues bien, el regreso de Jorge Javier a Telecinco está garantizado. El presentador tiene contrato de cadena y eso significa que tarde o temprano volverá. Esta semana no ejercerá del rey del cortijo en Sálvame porque estrena su función en el Teatro Reina Victoria de Madrid y todos sus esfuerzos están puestos en este proyecto.

En su lugar, Carlota Corredera, Paz Padilla y Nuria Marín serán las encargadas de tomar las riendas del programa diario, mientras que María Patiño hará lo propio en Sábado Deluxe. Ahora bien, ¿cuándo volverá entonces Jorge Javier a su puesto de trabajo? Seguramente la semana que viene, aunque en los próximos meses sus aparaciones en televisión serán las justas.

Pocos días en televisión

En los próximos meses, Jorge Javier Vázquez va a estar dedicado en cuerpo y alma a Desmontando a Séneca. Solo hay que echar un ojo al calendario para ver que el presentador tiene obras de miércoles a domingo todos los días hasta el próximo 27 de febrero.

Esto quiere decir que el escritor catalán podría estar en Sálvame los lunes y los martes, pero no el resto de la semana. También, a juzgar por la función del sábado, programada para las 18:00 horas, tendría la opción de ocupar su silla de presentador en Sábado Deluxe.

Eso sí, tendremos que esperar a la semana que viene para confirmar cuáles van a ser las jornadas laborales de Jorge Javier Vázquez en Telecinco, aunque lo que está seguro es que en esta ocasión, y por primera vez en mucho tiempo, no comandará el reality de invierno de Mediaset España.