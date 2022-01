Ivana Icardi y Hugo Sierra se separan y no se cortan al confesar el motivo

No llevamos ni un mes de 2022 y ya son numerosas las parejas de famosos que han anunciado su separación. Todo empezó en diciembre cuando saltó la noticia de que Christian Gálvez y Almudena Cid rompían su idílica relación. A partir de entonces, han sido otras parejas que parecían perfectas que han ido cayendo: Tamara Gorro y Ezequiel Garay, Marc Bartra y Melissa Jiménez y ahora Hugo Sierra e Ivana Icardi.

Lo cierto es que entre Hugo e Ivana siempre planeó la sombra de la duda, desde que ambos se conocieran en Supervivientes 2020 y la relación no empezara todo lo bien que debería. Él acababa de salir de un desengaño amoroso con Adara y se estaba recuperando semanas después cuando apareció la italo-argentina.

Aunque ella siempre se mostró entusiasmada con empezar una relación con Hugo, él fue desinflándose hasta distanciarse de ella y pedirle que le dejara tranquilo. Al salir del reality parece que las cosas cambiaron y volvieron a retomar la pareja.

Desde entonces y hasta ahora, en redes han mostrado su amor por todos lados e incluso hace cinco meses tuvieron a su hija: Giorgia.

Pero como todos sabemos, lo que se muestra en las redes no es toda la realidad y, según ellos mismos, han confesado que desde el nacimiento de su retoña "no paramos de discutir". Por esa razón "los dos estábamos hartos de esto, no podíamos seguir así" y han preferido tomarse un tiempo.

No sabemos si será algo definitivo o temporal, lo que sí sabemos es que no es la primera crisis de la pareja y que si ya lo arreglaron una vez, quizá haya posibilidad de hacerlo una segunda.