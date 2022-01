Samantha Hudson desmiente su fichaje por ‘Sálvame’: “Pensaba que era una coña”

Si tiene algo bueno Sálvame es que no ha parado de renovarse. Tras doce años en antena, el espacio de Telecinco ha sabido adaptarse a los tiempos, llevando a personalidades que están de moda dentro del público joven. De este modo, este mismo lunes 10 de enero, el plató de la Fábrica de la tele llevó a una de las personas más solicitadas de la industria del entretenimiento español: Samantha Hudson.

La cantante acudió al programa para hablar de su carrera y comentar algunos de los temas que trataron en el plató. Lo que no se esperaba la artista es que la propia Carlota Corredera le ofreciese ser colaboradora del programa en directo.

“¿Qué te parece desde este trono, incorporarte al equipo de Sálvame como colaboradora?”, le preguntó la presentadora a la intérprete de Disco Jet Lag. La joven, entre risas, contestó: “Me animo a un bombardeo, yo soy una todoterreno”. Cuando Carlota le preguntó si iría una vez a la semana a hablar de la actualidad y de las cosas que tratan en Sálvame, Samantha no tuvo ningún reparo en contestar lo siguiente: “Depende de si me interesa de lo que vais a hablar. No soy muy del corazón. Soy más del páncreas. Hay temas que honestamente me la refamplinfan”.

El programa "Sálvame" le ofrece a Samantha Hudson como nueva colaboradora y su respuesta agita las redes: "Yo me animo a un bombardeo" pic.twitter.com/Ly8tzByy76 — Formula Music (@Formula_Music) January 10, 2022

Y es que Samantha opina que el mundo del corazón y de la prensa rosa está muy maltratado. Además, opina que hay cierta “misoginia” en las críticas.

Samantha Hudson aclara que no va a ser colaboradora

Cuando se terminó en programa, algunos medios anunciaron que Samantha Hudson iba a ser colaboradora oficial de Sálvame. Un hecho que la propia artista ha desmentido. Y es que, aunque Carlota le preguntase en directo si quería formar parte del programa, la cantante en ningún momento ha dicho que sí de manera oficial.

Tras el revuelo que se formó en Twitter con su posible fichaje, Samantha decidió escribir un tuit desmintiendo la noticia.

“Oye, ¡yo no he accedido a ninguna colaboración ni he hablado de ningún fichaje! Por si acaso”

Me lo he pasado muy bien en Salvame pero veo a algunos medios haciendo afirmaciones un poco solemnes!yo he respondido a lo que me ha dicho Carlota pensando que era una coña 😭me reitero y digo que por mi parte no hay ninguna confirmación, perdón si he dado a entender lo contrario — Samantha Hudson (@badbixsamantha) January 10, 2022

Además, por si todavía quedaban dudad, Samantha ha querido hacer hincapié en que ha respondido a la pregunta de Carola Corredera “pensando que era una coña”.

Para terminar, la joven ha escrito lo siguiente: “Me reitero y digo que por mi parte no hay ninguna confirmación, perdón si he dado a entender lo contrario”.