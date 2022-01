Britney Spears y Madonna: El icónico beso que cambió el hit ‘Me against the music’

Britney Spears ya había grabado Me against the music para su cuarto álbum (Into the zone) cuando ocurrió algo no previsto: su famosísimo beso con Madonna en los MTV Video Music Awards 2003. Después de aquel momento, calificado de histórico, la ambición rubia accedió a hacer un dueto con quien había sido su seguidora incondicional desde niña. Me against the music se convirtió en el primer y único dueto de las dos divas del pop, y en el origen de una larga amistad. El 10 de enero de 2004, llegaba al nº1 de LOS40.

“He crecido escuchando su música”

Más de dos décadas separan a ambas divas. Con tan solo 7 u 8 años, la pequeña Britney daba vueltas por el salón de su casa cantando y bailando… y deseando con todas sus fuerzas ser como Madonna. No es ningún secreto que la Ciccone fue una de las principales inspiraciones de Spears. “Todas mis amigas escuchaban su música. Todas nos sentíamos cautivadas por ella”, explicaba en la revista Rolling Stone. También se lo contó a Joaquín Luqui cuando visitó los estudios de LOS40 para presentar su primer disco ...Baby One More Time, en octubre de 1999: “… cuando Madonna sale al escenario, nunca sabes lo que puedes esperar de ella. Solo su presencia es increíble. Desde que era pequeña, he crecido escuchando su música...”

Britney Spears y Madonna momentos antes del beso histórico en 2003. / Chris Polk/FilmMagic

“¿Puedo abrazarte?”

Dos años después de esas declaraciones, la ‘Princesa del Pop’ conoció en persona a su ídolo y lo recordaba en Rolling Stone: “La primera vez que la conocí fue cuando volé para visitarla en uno de sus shows en 2001. Entré en su camerino, y su hija, Lola, estaba allí, y yo estaba realmente nerviosa. Le dije a Madonna ‘¿Puedo abrazarte?’. ¡Fui tan estúpida! Pero ella fue muy amable. Sin duda, yo no estaría ahí, haciendo lo que estaba haciendo, si no hubiera sido Madonna”.

El beso que lo cambió todo

En 2003, Britney Spears preparaba su cuarto disco, Into the zone, junto a un equipo de importantes productores. Dos de ellos, Christopher "Tricky" Stewart y Penelope Magnet (colectivo conocido como RedZone) habían empezado a trabajar en la primera versión de Me against the music. También se involucró The-Dream. Durante las sesiones de grabación del tema, Stewart recuerda que el aire acondicionado llevaba tres días estropeado, el calor era insoportable, pero Spears "no se quejó, y eso me demostró por qué ella estaba donde estaba".

Spears completó el tema. La canción estaba terminada cuando ocurrió algo imprevisible. El 28 de agosto de 2003, en la ceremonia de los MTV Video Music Awards celebrada en Nueva York, Madonna se fundió en un beso con Britney en lo que se recuerda como uno de los momentos más memorables e icónicos en la historia del pop. A continuación, la ‘ambición rubia’ también besó a Christina Aguilera. Era la primera actuación de la gala, un homenaje al debut de Madonna en los premios, en 1984, cuando cantó Like a Virgin vestida de novia.

Tan popular fue aquel beso, que el fotógrafo John Shearer, encargado de inmortalizarlo, lo subastó el pasado octubre de 2021 como NFT.

Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera. / Kevin Kane/WireImage

“Ella hace lo que quiere… es Madonna”

Ya en los ensayos, Spears había cantado Me against the music delante de Madonna y le había preguntado si quería colaborar. En declaraciones a Explore Entertainment, Penelope Magnet (co-productora y letrista de la mayor parte del tema) declaró: "Britney le enseñó la canción a Madonna y a ella verdaderamente le gustó".

Después del beso (“sin lengua”, aclaró después Britney), que había sido ensayado, y de su enorme repercusión, RedZone hizo llegar la canción a Madonna, quien la arregló y grabó su parte vocal por su cuenta. "Ella hace lo que quiere hacer", dijo Stewart, "es Madonna. Si dice que quiere mantener algo, se mantiene". Britney estaba emocionadísima cuando escuchó el verso que Madonna había añadido. "Tan solo le había pedido que hiciera alguna cosita, pero ella se involucró de lleno", comentó la artista. “Hizo un montón de cosas". Y así fue cómo Me against the music se convirtió en un dueto.

Habría que añadir que Madonna siempre ha sido reacia a grabar duetos porque piensa que son algo rebuscado y engañoso. Su colaboración con Britney fue una excepción. Anteriormente la 'chica material' había rechazado a Bono o a Frank Sinatra.

“Nunca vi a Madonna, ni la toqué. Solo sentí su presencia".

Britney Spears decidió que Me against the music fuera el primer single de Into he zone (aunque Jive Records quería que fuera Outrageous). El videoclip se rodó en tres días, en octubre de 2003, en los estudios Silvercup de Long Island, Nueva York. Para su director, Paul Hunter, fue un reto. Lo contó en una entrevista para MTV: "Madonna era un icono de una generación anterior y en ese momento, Britney era el de la nueva generación. Así que fue un reto unir ambos mundos. Quería que fuera una especie de juego del gato y el ratón, con un poco de estimulación previa entre las dos, una especie provocación al público".

Las divas del Pop en noviembre de 2008. / John Shearer/WireImage

"La verdad es que nunca vi a Madonna, ni la toqué; solo sentí su presencia", reveló Spears sobre el rodaje de Me against the music. “La canción, básicamente, es sobre ir a un club y dejarte llevar y luchar contra quien estuviera cerca y también luchar contra la música. Era mi primera colaboración, y fue con la mismísima Miss Madonna".

Nº1 en LOS40

El primer y único dueto entre las dos divas se convirtió en un hit internacional. El 10 de enero de 2004, alcanzó el primer puesto en LOS40. Era el sexto nº1 en la lista de la cantante de Mississippi, el siguiente a ...Baby one more time y Sometimes (en 1999), (You drive me) Crazy y Oops!... I did it again (en 2000) y Overprotected (2002).

“La amo”

Me against the music fue el origen de una larga amistad entre las dos artistas. Una relación que se ha mantenido hasta hoy. Madonna mostró abiertamente su apoyo al movimiento #FreeBritney y fue más allá cuando, en septiembre de 2021, en el estreno del documental Madame X en Nueva York, confesó que había hablado por teléfono con ella ese mismo día para ver cómo estaba. Y con una sonrisa concluyó: "La amo".