Playlist de lo último en Pop español 2021: Ana Mena, Aitana, Natalia Lacunza, y más

Las novedades de nuestros artistas favoritos se han convertido en la banda sonora de millones de personas en todo el mundo. La gran mayoría de estas canciones han conseguido dar de qué hablar en las plataformas digitales, posicionándose en los primeros puestos de las listas de éxitos. Algunos, incluso, también forman parte de nuestra propia lista.

Pues bien. Si eres de los que están completamente obsesionados con los nuevos temas dentro de la escena del Pop español, traemos buenas nuevas para ti. Hemos actualizado nuestra playlist de lo último en Pop español, y llega cargada de auténticos temazos.

La playlist está disponible en nuestra app. En concreto, se encuentra en la sección Directo. Así que si no quieres perdértela, ¡descárgatela!

La artista que encabeza la lista es Ana Mena, que ha aterrizado con su Música Ligera para recordarnos que lo suyo no es solo triunfar en el ámbito de los sonidos urbanos. Cuenta con una gran versatilidad en la música desde que era muy pequeña, lo que le ha llevado a convertirse en una de las artistas referentes de la escena de la música en España. Y también en una gran promesa de nuestro país. Después del lanzamiento de Música Ligera, anunciaba que llevaría su talento al Festival de San Remo, en el que se decidirá quién irá a Turín a representar a Italia en Eurovisión 2022.

Pero Ana Mena no es la única protagonista de la lista. Tampoco podía faltar Aitana, que ha llegado con más fuerza que nunca junto a Nicki Nicole y su tema Formentera. Y es que no importa a qué lugar nos lleve la artista con su música, ya que siempre sonará muy alto. De hecho, Berlín también forma parte de esta playlist. El remix de Mándame Un Audio y su colaboración con Evaluna, Aunque No Sea Conmigo, tampoco podían faltar.

Natalia Lacunza, Leiva, Amaia, Alfred García, Pablo Alborán, Zzoilo, Melendi y Despistaos también le dan sentido a esta playlist que te invitamos a escuchar para así sumergirte en una buena dosis de ritmos imparables. ¡Seguro que tu canción favorita está entre ellas!

Y para ti, ¿quién es la gran promesa de la escena del Pop español? ¡Se abren apuestas!