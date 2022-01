Ana Mena: “Estar en San Remo es un regalo, pero ahora no me planteo participar en Eurovisión”

Marcarse propósitos con el Año Nuevo es lo más normal del mundo. Hay cantantes, sin embargo, que trabajan en esos propósitos, en esas metas, con antelación porque en la vida del artista es mejor no dejar las cosas al azar. Ana Mena es el claro ejemplo de que con trabajo y constancia se puede llegar muy alto. Lo bueno es que ella no pierde la perspectiva y continúa fijando objetivos para crecer siendo una de las figuras imprescindibles de la escena musical. 2022 no va a ser un año cualquiera para la malagueña. Por el horizonte asoma la preparación de dos álbumes de estudio, San Remo y una idea abstracta de participar en el Festival de Eurovisión, pero ella está preparada y dispuesta para darlo todo o casi todo.

Se viene un año movidito para ti. ¿Cómo estás?



Estoy contenta y trabajando un montón. No me aburro y estoy emocionada con las cosas que se vienen. Hay proyectos que me hacen mucha ilusión, proyectos que llevo persiguiendo desde hace muchos años. Estoy ocupada en una vorágine de cosas, viajando mucho, pero estoy muy bien.

Tu nueva era empezó con 'Música ligera', pero detrás de unos posts de Instagram y esa canción se escondía algo más grande…

Hace mucho tiempo que valoro la posibilidad de ir a San Remo, principalmente porque es un festival que he seguido en casa con mi padre desde que era pequeña. Juntos hemos descubierto a muchos artistas italianos y es una oportunidad muy importante. Italia se paraliza con San Remo. En cuanto a mi candidatura, llevo dos años intentándolo. Es difícil entrar, pero este año, después de mandar varias propuestas, ha podido ser y estaré de concursante. Espero que os guste la canción, aunque no puedo desvelar nada…

Videoclip oficial de 'Música ligera'

Va, dame una pista.

No puedo decir nada (Risas). La canción se descubrirá en el escenario de San Remo e inmediatamente después de cantarla estará disponible en todas las plataformas. El título del tema sí que se sabe: Duecentomila ore (Doscientas mil horas).

¿Te ha dado algún consejo Fedez o Rocco Hunt? Ellos de San Remo saben bastante.

He hablado con muchos artistas, pero sobre todo con Rocco. Me ha dicho que tengo que estar preparada física y mentalmente porque te pasas el día haciendo entrevistas y por la noche toca cantar. Así todos los días. Lo bueno es que antes de la pandemia ya estuve en San Remo como artista invitada y pude palpar la experiencia. Aunque lo de este año seguro que lo recordaré toda mi vida.

La pregunta del millón: ¿por qué San Remo y no el Benidorm Fest?

Porque mi candidatura para San Remo la llevo preparando dos años. He seguido este festival siempre y me hacía mucha ilusión entrar porque, además, significa presentar mi primera canción italiana en solitario. Dicho esto, me encanta que el Benidorm Fest se haya retomado. Es un festival que también tiene muchísimo peso y es una oportunidad enorme para todo el mundo. Mis compañeros van con temazos y lo voy a seguir.

Non ci credo! Sto sognando! Spero di essere all’altezza, poiché questo è anche il modo di dire grazie a tutte le persone che mi supportano e che mi fanno sentire, anche in Italia, a casa mia. 🇪🇸❤️🇮🇹 @SanremoRai pic.twitter.com/MEEQaTpAle — Ana Mena (@AnaMenaMusic) December 4, 2021

¿Tienes algún favorito o favorita?

He escuchado sobre todo la de Marta Sango, Sigues en mi mente, y la de Rigoberta Bandini. Me gusta mucho Ay, Mama.

No sé si eres consciente de que puedes terminar yendo a Eurovisión por Italia. ¿Cómo afrontas esta posibilidad?

San Remo no es una preselección de Eurovisión y en Italia no se trata como tal. La meta es el festival en sí. Si tienes la suerte de ganar tienes la opción de elegir si ir o no ir al certamen. Me parece un poco atrevido planteármelo sin haber participado todavía. Estar es un regalo y eso ya me hace feliz, pero ni siquiera me he planteado ir a Eurovisión. Primero toca hacerlo lo mejor posible en San Remo.

Y entre medias estás inmersa en la grabación de no uno sino dos discos.



Pido paciencia porque ahora estoy con muchas cosas, pero en la medida en lo que puedo voy adelantando trabajo. Lo que pasa es que, efectivamente, son dos, dos discos.

¿Por qué decides preparar dos álbumes en paralelo?

Después de llevar cinco años trabajando en Italia ha llegado el momento de presentarme como solista, además de agradecer al público de esta manera el cariño que me ha dado desde el minuto uno. Me ha hecho sentir como en casa y es mi manera de dar las gracias. Y en español tenía que hacer otro porque ya ha pasado mucho tiempo desde Index. He sacado canciones que la gente ha acogido muy bien y me apetece que ahora descubra un contenido musical que sorprenda y pueda disfrutar. Grabar un disco requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero es muy bonito. ¿Y cómo no iba a hacer un disco en italiano y otro en español? Ahora es el momento.

Te entrevisté en las instalaciones de Sony Music España cuando empezaste con 'No soy como tú crees'. ¿Te has parado a pensar en todo lo que has conseguido desde entonces?

Claro que me paro, me paro todos los días. Es muy importante agradecer las cosas que te pasan. A veces estoy muy metida en mi burbuja, sin parar. Hay estrés, ansiedad y presión porque quiero que todo salga bien. Pero sí, a veces me paro a analizar de dónde vengo y valorar el camino que he hecho, todos los pasos que he dado, para llegar hasta aquí. Lo hago para ser consciente y disfrutar del momento y el recorrido. Si no se disfruta no tiene sentido hacerlo.