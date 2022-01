Eminem celebra sus 50 millones de suscriptores en YouTube con este vídeo gracioso

Cuando hablamos de Eminem, hablamos de un montón de reconocimientos musicales. Y es que es inevitable no hacerlo, ya que se trata de uno de los mejores MC's de la historia. Ahora, en pleno 2022, el rapero celebra uno nuevo. El pasado 10 de enero, Marshall Mathers celebraba en redes sociales un nuevo hit musical: ha conseguido más de 50 millones de suscriptores en YouTube.

"Ahora, ¿cómo diablos ha sucedido esta metamorfosis? Desde las esquinas y porches simplemente rapeando. 50 millones de suscriptores y contando", escribió Eminem en Twitter. Y al ser un suceso especial, el artista lo ha festejado con un divertido vídeo de 46 segundos y que ha alegrado a millones de fans.

"Now how the fuck did this metamorphosis happen? From standin' on corners and porches just rappin'" 📺 50 million subscribers and counting @youtube @youtubemusic pic.twitter.com/TfaCico3E0 — Marshall Mathers (@Eminem) January 10, 2022

En el clip, podemos ver algunos fragmentos de sus videoclips más vistos en la plataforma, como de Without Me, My Name Is, The Real Slim Shady o Stan, entre otros. Y, como no podía ser de otra manera, de fondo escuchamos uno de los mayores éxitos del cantante: Without Me. "Gracias por ver", se puede leer en el video. Marshall termina su homenaje con un "Oh what the fuck?" como muestra de asombro por haber conseguido este nuevo récord.

Super Bowl 2022: Eminem

Sin embargo, este hecho no ha sorprendido a ninguno de sus incondicionales. Con más de 50 millones de suscriptores, el rapero de Misuri ha conseguido superar a Taylor Swift en la lista de los artistas con más suscriptores en la plataforma de streaming. Por eso, Eminem se coloca en el puesto séptimo, detrás de Ariana Grande, Ed Sheeran, Marshmello, BTS, Justin Bieber y Blackpink.

Además, el intérprete se encuentra preparando uno de los shows más importantes del panorama musical: Super Bowl 2022, que se celebrará el próximo febrero y será Eminem el gran protagonista del momento. Y para ser su primera vez, su actuación promete ser uno de los espectáculos más épicos de la historia, ya que compartirá escenario con Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.

Seguiremos celebrando más hitos musicales del cantante y estamos seguros de que el 2022 le deparará grandes cosas. ¡Felicidades Eminem!