Qué hacer si te encuentras a Karin Herrero por la calle

Si hay alguien que lo parte en las redes sociales es nuestro querido compañero de tareas multidisciplinares, Karin Herrero. Es el cheerleader del equipo de Anda Ya cuando llegamos con bostezo puesto cada mañana, el encargado de los cafés, de las redes sociales, y de poner en aprietos a los andayeros por la calle.

Nuestro reportero os tiene a todos siempre en vilo, lo sabemos. No sólo con sus posts en nuestro Instagram, donde os incita incluso a ponerle nombre a nuestra nueva mascota, un peluche del oso blanco de cuello partido que ha sido el meme favorito de nuestras Navidades tras la cabalgata en la que se dio a conocer.

Como ya sabéis, una vez a la semana, Karin viene a contarle a nuestros presentadores, Dani Moreno "el Gallo" y Cristina Boscá las trastadas con las que va sorprendiendo a la gente que se encuentra por la calle.

No le hace falta irse muy lejos de la radio. La Gran Vía madrileña está siempre desbordada con gente de muchísimos sitios, de diferentes edades y con diferentes ideas, y es el lugar favorito de nuestro reportero dicharachero para exprimir al máximo la tensión que le encanta generar cuando alguien le ve acechar con el micro.

Algunos empiezan riéndose, a otros ya se les palpa el miedo en sus miradas, saben que están jugándose su reputación ante los 141.000 seguidores que tenemos solamente en Instagram.

Lo que está claro es que Karin no le teme a nada. No es tonto, se prepara minuciosamente sus preguntas para que hasta los preparacionistas (aquellos pocos que salen a la calle con todos los deberes hechos y esperando cruzarse con nuestro tiburón) le teman.

11-1 Karin Herrero: ¿qué saben los madrileños sobre Madrid? (Anda Ya)

Esta semana nos ha sorprendido con otro test, pero más concretamente, sobre Madrid, ¿estarán los madrileños al día sobre las novedades de su comunidad? ¿saben cómo es la bandera? Ni ellos lo tienen claro.

Si no quieres que Karin te pille con una mano delante y otra detrás, lo mejor que puedes hacer es no salir de tu casa, o no venir a Madrid si eres de fuera. Ahora bien, si no te queda más remedio, estudia cual concursante de Pasapalabra, porque nunca se sabe por dónde nos puede salir.

