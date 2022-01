La foto de Rayden desnudo enseñando su Goku que ha borrado a los cinco minutos

A llorar a la calle de la llorería y a ponernos los dientes largos al Instagram de Rayden. El cantante se ha convertido en uno de los rostros que más está dando que hablar de cara al Benidorm Festival. El artista estará a finales de enero defendiendo su canción en la ciudad alicantina. Aunque ya conocemos el tema, todavía nos queda conocer cómo será la puesta en escena. Y es que los eurofans se fijan en todos los detalles.

Este miércoles, 12 de enero, Rayden ha querido compartir en sus redes sociales un pequeño adelanto del vestuario que iba a llevar en el evento. Eso sí, se lo ha pensado dos veces y ha decidido que es mejor no revelar nada de momento. De este modo, el artista ha preferido subir otra imagen que ha dado bastante que hablar.

Rayden ha compartido una foto completamente desnudo. Eso sí, ha colocado una figura del famoso personaje de anime Goku para tapar su entrepierna. ¡Todo sea para que Instagram no le censure la cuenta!

La imagen no ha durado mucho tiempo publicada. Parece que el artista ha reflexionado y ha decidido borrar la foto a los pocos minutos. Eso sí, ya era demasiado tarde y muchos de sus fans ya habían hecho pantallazo de la imagen.

Rayden en su cuenta de Instagram / Instagram

La otra foto

Viendo el revuelo que se había formado alrededor de la imagen que había subido, Rayden ha compartido una nueva foto en su cuenta. Esta vez ha decidido prescindir de su Goku y ha tirado de nostalgia.

El cantante ha subido una foto en la que aparece siendo tan solo un niño vestido con una ropa de militar:

"Iba a subir una foto con el vestuario de la actuación, Javier Pageo me dijo que no subiese pistas, he probado a subir una foto de coña y no me he dado cuenta del cuello de Goku... Así que he optado por esta versión"

Lo mejor de todo es que la nueva foto se ha llenado de mensajes hablando sobre la foto de Goku: "Me gustaba más la otra foto", "Con lo bonita que era" o "¿Y la foto de Goku con el cuello de Fernando Alonso?", son solo algunos ejemplos.

Sea como sea, parece que estas dos fotos podrían estar relacionadas con la puesta en escena de Rayden en el escenario del Benidorm Festival.