Este "épico" vídeo de pingüinos está dejando a todo el mundo enganchado a la pantalla

Hay virales de Internet de todo tipo. Niños cantando, gente haciendo tonterías de todo tipo, gatitos que hacen cosas graciosas o entrañables, y este: el viral de la semana no muestra otra cosa que la "épica" carrera de un pingüino por conseguir saltar de un trozo de hielo que se desprende de una plataforma antes de que la grieta que se abre entre él y el suelo firme sea demasiado grande y no pueda llegar por la superficie hasta donde se encuentra la colonia de animales con la que vive.

Las imágenes, captadas por un dron, han sido compartidas por centenares de usuarios de Twitter y, aunque han generado controversia por el hecho de que los polos se estén derritiendo a causa del cambio climático, la realidad es que todos aquellos que lo ven coinciden en lo mismo: cuando empiezas a visualizarlo, es imposible levantar la mirada de la pantalla.

La carrera que emprende el pingüino que queda aislado de parte de su colonia por el desprendimiento de una placa de hielo dura apenas 15 segundos, pero su lucha a contrarreloj es digna de una película de acción.

Lo ha celebrado como si hubiera ganado el Mundial. Qué épico todo. pic.twitter.com/OK2oGsivdu — Emilio Doménech (@Nanisimo) January 7, 2022

"Hasta el último momento, todo es posible", "No me he puesto más nervioso en mi vida", "Quién no ha animado al pingüino a correr es que no tiene corazón", "Cuanta tensión en escasos 33 segundos", "He estado a nada de llorar" y "Lo nuevo de Tom Cruise, 'Pingüino Imposible", son solo algunos de los mensajes que los usuarios de Twitter han publicado al respecto.

Tengo sentimientos encontrados, 1. La emoción por el pingüino 2. Creo que el dron o lo que esté captando el momento es el causante de la angustia de los pingüinos 3. Esos desprendimientos de hielo :'( — Gamu (@AndrsGa42670032) January 7, 2022 Estoy a punto de escribir sobre un glaciar antártico que se derrite velozmente y me topo con "el viral de la semana". Los pingüinos pueden nadar (y muy rápido), pero necesitan hielo marino estable (sin deshielos ni desprendimientos) para reproducirse, y eso no está asegurado. https://t.co/wRNRwHe4oy — Valeria Fgl (@valeriafgl) January 8, 2022

Pero la cosa no queda ahí. Para muchos, lo más destacable de la épica carrera de este animales el recibimiento que le ofrece su colonia. Mientras el pingüino protagonista trata de sobrepasar la grieta, el resto de la colonia se aleja del agua sin quitarle ojo. Y una vez llega junto a ellos, estos parecen darle un recibimiento tan alegre que a muchos les ha recordado a una celebración humana digna de la "victoria en un Mundial" de fútbol o algo por el estilo.

¿Y tú? ¿Te has emocionado al ver a este pingüino alcanzar al grupo?