El bombazo de Prime Video: hará serie de ‘Reina Roja’, la novela de Juan Gómez-Jurado

Amazon Prime Video ha celebrado este miércoles, 12 de enero, un evento en Madrid para comunicar todas las novedades de ficción que llegarán próximamente a la plataforma de streaming. La compañía está decidida a hacer de España uno de sus principales núcleos de producción y, entre todo lo que está preparando, hay un título que ya forma parte del imaginario colectivo de muchísimos lectores.

Reina roja, la popular trilogia de Juan Gómez-Jurado que completan Loba Negra y Rey Blanco, saltará a la pantalla con su propia serie de televisión. La frenética historia de Antonia Scott y Jon Gutierrez tendrá su propia adaptación de la mano de Prime Video y, por lo tanto, los 2 millones de personas que han leído el best seller tendrán la oportunidad de ver a estos carismáticos personajes de carne y hueso.

turno de las series y sí, Reina Roja, la saga de libros más vendida en España durante los últimos años va a ser SERIE!! pinta increíble @JuanGomezJurado ❤️ Antonia y Jon FOREVER — Prime Video España (@PrimeVideoES) January 12, 2022

Desde Amazon aseguran que es su bombazo. Eso sí, el proyecto todavía está en una etapa muy inicial. No han empezado a rodar y han preferido no desvelar qué actriz será la encargada de dar vida a Antonia Scott. Tampoco se han pronunciado sobre el personaje de Jon Gutiérrez.

Tendremos que esperar un poco más para conocer nuevos detalles acerca de Reina Roja, aunque podemos confirmar que los mandamases de Amazon Prime Video y el autor de la obra están muy emocionados con esta adaptación que podría suponer un antes y un después para la ficción de su catálogo.

La historia de la novela

Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que esperan ahí fuera. Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos.