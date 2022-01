Lost Frequencies puede regresar a la lista este sábado con su colaboración con Calum Scott

Los aficionados a la música electrónica y seguidores de la lista seguramente recordarán a Lost Frequencies, que fue número uno de LOS40 en 2015 con Are you with me. Tras ese seudónimo se esconde el DJ belga Felix da Laet, quien desde entonces no ha dejado de lanzar canciones para la pista de baile. La más reciente es Where are you now, la firma a medias con el cantante británico Calum Scott y es candidata a entrar en lista este próximo sábado.

Where are you now conserva el estilo personal de Lost Frequencies, elegante, cercano al pop e irresistiblemente comercial. Está siendo un éxito en toda Europa, sobre todo en Alemania y los países del este del continente, en varios de los cuales ha sido número uno. En una entrevista conjunta, Scott dijo del tema: “Lo canto con mucha honestidad, lo que lo convierte en una canción dance atemporal”; y Felix: “Uno de los mejores momentos de 2021 fue cuando la interpretamos por primera vez en directo”. Ahora ambos pueden vivir otro momento mágico, si el sábado consiguen ingresar en la lista con Where are you now. Los apoyos con el HT #MiVoto40 les darán paso. ¡Mucha suerte!