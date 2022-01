Paramore regresa en 2022 con un nuevo álbum

Los fans de Paramore están de celebración. Cinco años han pasado desde que el grupo lanzó After Laughter, su quinto disco de estudio. Un proyecto especial, ya que sería el primer disco con el batería Zac Farro después de casi diez años. Ahora, en pleno 2022, la agrupación regresará con un nuevo álbum.

Sí, has leído bien. En una entrevista con la revista Rolling Stone, publicada el pasado 11 de enero, la banda estadounidense ha confirmado que están en el proceso de creación de un nuevo proyecto musical, pero todavía no tienen ni la fecha oficial de lanzamiento ni el nombre del mismo. Aún así, han añadido que el nuevo álbum no tendrá el estilo "emo" de sus inicios. Sino que será un poco diferente. “La música que nos entusiasmó al principio no era exactamente el tipo de música que continuamos haciendo”, expresó Hayley Williams.

Por lo que también hemos podido saber, los estadounidenses llevan dos meses grabando el que será su sexto álbum de estudio. Primero, comenzaron la grabación en Nashville. Después, en un estudio de California. Además, es la primera vez en la que Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro grabaron el trabajo desde el principio hasta el final como trío.

"No estamos repitiendo la misma mierda"

Por ahora, el grupo se siente muy feliz de emprender este nuevo camino hacia otras direcciones sonoras, más innovadoras. "Gracias a Dios, nos hemos sorprendido mucho a lo largo de todo este asunto. Siempre estoy esperando el momento en que sepamos que estamos en algo nuevo y que no estamos repitiendo la misma mierda", dijo la vocalista Hayley.

“Nuestra producción siempre ha estado por todas partes y con este proyecto, no es tan diferente. Todavía estamos en plena creación, pero algunas cosas se han mantenido constantes desde el principio. 1) Más énfasis en la guitarra, y 2) Zac debería ser tan Animal como quiera en las tomas de batería”, añadía Williams.

Todavía tendremos que seguir esperando para poder escuchar lo nuevo de Paramore, pero lo que sabemos con certeza es que el 2022 será el gran año para la banda. "No se trata tanto de que se sienta como un éxito sino de una sensación aterradora y emocionante de que estás pisando aguas desconocidas. Te mantiene curioso. Llegamos a sentir ese sentimiento desde el principio esta vez”.