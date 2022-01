Jordi Sánches cuenta la pesadilla que vivió por el coronavirus: “No podía hacer nada”

Jordi Sánchez ha vivido una auténtica pesadilla en 2021. El actor pasó 24 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido al coronavirus. El rostro de La que se avecina sufrió la enfermedad de su peor forma en febrero. Tal fue la gravedad que los propios médicos le indujeron el coma para que pudiese recuperarse. La noticia recorrió todos los medios de comunicación y el estado de salud del famoso actor preocupó a toda la industria del entretenimiento.

Cuando se despertó, Jordi tuvo que hacer frente a una complicada recuperación. Y es que, tras estar tres semanas en la cama, apenas tenía fuerza. Por suerte, poco a poco se ha ido recuperando y cogiendo fuerza. Ahora, Jordi se encuentra promocionando la última serie que ha rodado para Atresmedia: Señor, dame paciencia.

De este modo, el actor ha entrado a Antena 3 noticias y ha hablado de la pesadilla que vivió durante aquellos días en la UCI:

“Me dormí, me desperté 24 días después y sentí que había envejecido 30 años. No podía hacer nada, ni escribir, ni andar... nada”.

Una pesadilla muy real

El actor ha vuelto a contar que tuvo la sensación de vivir en un mundo totalmente paralelo durante esos días. Incluso llegó a pensar que su hijo estaba muerte debido a las alucinaciones que tuvo: “Fue terrible. Estaba tan drogado que pensaba que todo aquello era cierto. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños. Me desperté super triste y cuando me dijeron que no estaba muerto me puse a llorar"

El actor ha contado que debido al coronavirus aprendió a que se puede morir de un día para otro. Además, Jordi agradeció en sus redes sociales a todos los sanitarios y sanitarias que estuvieron con él en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. “Gracias por sacarme de ésta y por todos esos mensajes de amigos y compañeros, que tanto emocionan y ayudan cuando te despiertan. Y gracias a todas esas personas que, sin conocerme de nada, me han hecho llegar su cariño. Sois un regalo inmenso, queridos seguidores. Un abrazo grande para todos".

Por suerte, el actor no tiene ahora mismo ninguna secuela y puede hacer su vida con normalidad.