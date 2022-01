Tones and I prepara un nuevo disco y habrá colaboración con Macklemore

¡Tones and I regresa con más fuerza que nunca en 2022! Tras su debut en 2017 como una de las jóvenes promesas del panorama musical, la australiana, con el tiempo, ha sabido destacar y hacerse un gran hueco dentro de la industria. Con el éxito de su single Dance Monkey y el lanzamiento el año pasado de su primer álbum de estudio, Welcome to the Madhouse, la artista está preparando un segundo round.

Según Billboard, Toni Watson, a.k.a Tones and I, ha afirmado que este nuevo proyecto saldrá a la luz en agosto de 2022. "Es muy diferente", dijo la cantante. “Le dije a mis mánagers cuando comencé a escribirlo mientras estaba en el extranjero. Yo estaba como, 'Tengo que apagar esto'. Necesito apagarlo rápido porque de lo contrario me cansaré. Así que les dije a mis mánagers: 'Voy a lanzar un álbum' ", añadía.

Sin embargo, esta no es la única novedad. Watson también ha hecho una referencia sobre su colaboración con Macklemore. Y lo ha hecho entre bromas: “Este año podría finalmente lanzar una canción con mi artista favorito: Macklemore”, expresaba la intérprete. Como bien dice el dicho, entre broma, broma, la verdad se asoma. En este caso, podría también interpretarse así.

"Fui de compras de segunda mano con Macklemore"

En septiembre de 2021, Tones and I publicaba una foto en su perfil de Instagram junto al rapero estadounidense Macklemore posando en un estudio. "En realidad, fui de compras de segunda mano con @macklemore hoy", escribía.

Este hecho coincidía con su primera vez actuando en Seattle en 2019. Y la que es además ciudad de origen de Ben Haggerty (Macklemore). “Ha pasado mucho tiempo desde que me sorprendió por primera vez en Seattle en 2019. Quería que grabara voces en una pista que estamos haciendo juntos, así que tuve que hacerlo en persona”, comentó la joven.

Por ahora, la australiana está disfrutando del éxito que ha tenido su disco debut, que alcanzó el número 1 en Australia. Asimismo, Dance Monkey llegó al puesto número 3 en la lista de canciones más escuchadas de Spotify. Ahora, tendremos que seguir esperando para escuchar lo nuevo de Tones and I y ver cuál es la canción que tendrá con Macklemore.