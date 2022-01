Adele estrena el vídeo de ‘Oh My God’ y vuelve a demostrar por qué es la gran diva del pop contemporáneo

Adele acaba de estrenar el vídeo de Oh My God, segundo single de su cuarto álbum de estudio, 30. Se trata de un increíble vídeo a cargo de Sam Brown, que ha dirigido clips para artistas como Coldplay, Rag N Bone Man o Jay Z, entre otros.

Oh My God es un exquisito y sofisticado vídeo en blanco y negro, con una estética muy poderosa y muy teatral protagonizado por numerosas "Adele" y por un extraordinario cuerpo de baile que se mueve al ritmo de la canción con vaporosas ropas. En esta pieza, vemos a la artista británica como la gran diva del soul pop contemporáneo que es.

Desde las primeras escenas, las manzanas, como símbolo de la tentación que son, también tienen un gran protagonismo en esta obra de arte visual. Adele es consciente, a lo largo de toda la canción, de que está sucumbiendo a una atracción brutal. Y aunque con remordimientos al principio, finalmente se entrega a la fiesta y a los momentos de placer. Este mismo concepto está muy conectado con el final del vídeo, que en sus últimas escenas muestra una gran bacanal a modo de celebración.

Solo treinta minutos después del estreno, el vídeo alcanza ya las 300.000 reproducciones en YouTube, por lo que va camino de convertirse en todo un fenómeno, como sus anteriores lanzamientos.

Sobre 30

Para llegar a crear un disco tan inmenso como es 30, la superestrella mundial ha pasado por todo un viaje emocional, perdiendo y recuperando su conexión con su propia música. Adele también aborda en este álbum la ira que experimentó después de dejar su matrimonio, cómo el crear '30' la ayudó a canalizar todas las malas energías y transformarlas en algo realmente bueno. De hecho, la británica está convencida de que 30 puede ayudar también a otroas personas que pasen por esas u otras situaciones adversas.

LETRA de OH MY GOD

I ain’t got too much time to spare

But I’ll make time for you to show how much I care

Wish that I would let you break my walls

But I’m still spinning out of control from the fall

Boy you give good love I won’t lie

It’s what keeps me coming back even though I’m terrified

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Hmm yeah

Hmm yeah

Oh my god I can’t believe it

Out of all the people in the world

What is the likelihood of

Jumping out of my life

And into your arms

Maybe baby I’m just losing my mind

Cause this is trouble

But it feels right teetering on the edge

Of heaven and hell

Is a battle that I cannot fight

I’m a fool but they all think I’m blind

I’d rather be a fool than leave myself behind

I don’t have to explain myself to you

I am a grown woman and I do what I want to do

Lord don’t let me

I said lord don’t let me

I said lord don’t let me let me down