Michael Jackson, Alejandro Sanz, Adele, Shakira… Clásicos que fueron Nº1 de la lista un día como hoy

Música en castellano, dance, baladones, R&B… Así de variadita viene esta semana La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en la que Tony Aguilar rescata de nuestros archivos canciones que fueron número uno de la lista de LOS40 por estas fechas. Las primeras coordenadas que introduce son las del año pasado, 2021. A un paso de la luna, de Ana Mena y Rocco Hunt, sumaba su segunda semana en el primer puesto…, y no sería la últtima. Y un 7 de enero de 2017, Clean Bandit se encaramaban a la posición de honor con Rockabye, tema en el que colaboraban con sus voces Anne Marie y Sean Paul.

En 2012 era Adele quien lideraba el chart con Someone like you, una de sus baladas más emblemáticas. El 7 de enero de ese año revalidaba el liderato, que abarcaría seis semanas en total. Y hace quince años, Shakira, presente en las Júltimas ediciones de la sección, repetía en lo más alto con La pared.

Veinte años se cumplen esta semana del número uno en la lista de Y solo se me ocurre amarte, de Alejandro Sanz, el artista que más singles ha llevado a la primera posición en la historia de LOS40: 25. Esta canción fue uno de los sencillos que se extrajeron de su disco en directo Unplugged. Y si seguimos retrocediendo en el tiempo, en 1997 (hace un cuarto de siglo ya) el número uno fue para Eros Ramazzotti y La aurora.

Terminamos el repaso en 1992. El 4 de enero de aquel año llegó a la primera plaza Black or white, de Michael Jackson. Primer sencillo de Dangerous, era una canción de R&B con un toque de rock, gracias al riff de guitarra que incorpora y el solo que a modo de intro ejecuta Slash, de Guns n’Roses. El tema es también muy recordado por su vídeo, en el que aparece el actor infantil Macaulay Culkin, bien conocido por su papel en Solo en casa.