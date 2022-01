Jenna Jameson, la exactriz de cine para adultos sufre una enfermedad “rara” que le impide caminar

Jenna Jameson, cuyo nombre real es Jenna Marie Massoli, fue una de las actrices del cine porno más conocidas de la historia. Sin embargo, se ha conocido una terrible noticia. El pasado 11 de enero, la actriz ha confirmado por redes sociales que está siendo hospitalizada en Hawái por una enfermedad rara que afecta directamente a los músculos y que le impide andar.

Esta enfermedad "rara" se trata del síndrome Guillain-Barré. Según la clínica Mayo, el síndrome es un trastorno "poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades. Estas sensaciones pueden propagarse rápidamente y, con el tiempo, paralizar todo el cuerpo".

Por desgracia, esta dolencia no tiene cura, pero sí tratamientos que "pueden aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad". "Hola chicos, ¿qué tal? Quería pasarme por aquí. Todavía estoy en el hospital. Tenemos algunas respuestas. Estoy lidiando con un pequeño síndrome llamado Guillain-Barré. Entonces, estoy trabajando con eso", escribía Jenna en su publicación de Instagram.

"Espero estar fuera aquí pronto"

"He comenzado mi tratamiento con IVIG (inmunoglobina intravenosa). Estoy en el hospital y probablemente me quedaré aquí hasta que los complete. Espero estar fuera de aquí pronto", ha añadido. Sin duda, no ha faltado el apoyo de sus seguidores, quienes inundaron la publicación de comentarios positivos para Jenna.

También su pareja, Lior Bitton ha comentado por redes sociales que Jameson había visitado el hospital anteriormente por estar vomitando constantemente. Cuando recibió el alta, Jameson notó sus piernas muy débiles. De este modo, perdió la movilidad y solo podía andar con ayuda, aunque en ocasiones poco servía.

La tasa de mortalidad del síndrome es del 4 al 7% y entre el 60 y 80% de las personas pueden volver a caminar. Así que esperemos que Jenna se convierta pronto en una de esas personas que recuperan su movilidad.

Jenna Jameson debutó en 1993 y ha rodado más de 200 películas hasta que en agosto de 2007 abandonó el universo del cine porno. Asimismo, ha sido conocida por haber salido con el cantante Marilyn Mason, el actor Tommy Lee o el luchador estadounidense Tito Ortiz.