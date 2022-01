Gerard Piqué publica en Twitter una captura de la nómina que le paga el FC Barcelona

El periodista deportivo Lluis Canut intervino hace unos días en el programa Onze de la televisión catalana y aseguró que el capitán del FC Barcelona era el jugador mejor pagado de su equipo y que, cada año, se llevaba a casa 28 millones de euros brutos, una cifra enorme de dinero que el propio futbolista ha negado percibir en reiteradas ocasiones.

Gerard Piqué, que ha dicho públicamente que se ha bajado el sueldo para ayudar a la economía del club, no quiso pasar por alto la información que Canut aportó e hizo algo inédito: publicó en Twitter un pantallazo del movimiento bancario con el que el equipo le pagó la mitad de su sueldo por temporada el pasado 30 de diciembre.

"Personajes como este cobrando de una televisión pública para defender a sus amigos. Aquí tienes el 50% de mi nómina cobrada a 30 de diciembre. Respétate un poco", sostuvo Gerard junto a una imagen en la que se puede ver que el futbolista percibió algo más de 2,3 millones de euros por seis meses de trabajo, una cifra muy alejada de la que habría señalado Canut.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

El club ha salido en defensa del jugador

Poco después de que la nómina de Piqué se hiciese viral en redes el propio FC Barcelona emitó un comunicado oficial para desmentir que las cantidades a las que hacía referencia el periodista en TV3 eran "erróneas". "Es falso que los jugadores aludidos sólo hayan diferido el 100% de su salario. Los Sres. Piqué, Busquets y Alba renunciaron a parte de su sueldo cuando firmaron la última renovación contractual el pasado verano", sostuvo el organismo.

"Regálame un BMW"

Después de ver el dinero que Gerard se lleva a casa por jugar en el FC Barcelona las reacciones no se hicieron esperar y hubo para todos los gustos. Algunos usuarios le afearon que hiciese pública una nómina tan alta cuando el país está atravesando un momento de crisis económica, pero otros tiraron de humor y, además de alabar su gesto para defenderse de lo que han calificado como "bulos", trataron de convencerle para que les comprase algún regalito.

"Carai, ya me podrías pasar 10.000 a mi metamask wallet"; "Déjame ser tú medio mes que estés sancionado y me prejubilo. Gracias"; "hola buenas Gerard soy muy fan tuyo más o menos desde siempre y me gustaría saber si te molestaría mucho regalarme un BMW i3 de segunda mano ya que los hay por menos de 20k y bueno nada era eso muchas gracias de antemano ! un saludo a Shakira también ya que estamos" y "Gerard por favor, me compras una expansión de los Sims", son solo algunos ejemplos de ello.