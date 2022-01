Revuelo en redes sociales por la sesión de fotos de Jake Gyllenhaal: ¿Es ‘Red’ (versión Jake)?

La "tormentosa" relación entre Jake Gyllenhaal y Taylor Swift ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años. Incluso ha inspirado a la cantante para hacer música, sobre todo para desahogarse. Y así lo demostró en la versión de diez minutos de All Too Well, que iba acompañado de un videoclip, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien, para retratar sus vivencias con Jake.

El video causó un gran revuelo en redes sociales. Incluso personas que no pertenecen al fandom de Taylor llegaron a empatizar con su historia. Más de dos meses han pasado ya desde ese momento, que ahora es el turno del actor. Gyllenhaal ha revolucionado las redes por una reciente sesión de fotos para W Magazine. Los fans de Taylor no han dudado en responder: ¿Se trata de una indirecta? ¿Es la Red (versión Jake)?

El pasado 12 de enero, la revista anunció a Jake Gyllenhaal, gracias a su trabajo en The Guilty de Netflix, como protagonista del especial las Mejores actuaciones de 2022 de W Magazine, además de otros 35 actores. Para la ocasión, el estadounidense ha posado con una camisa roja y unas gafas rojas con forma de corazón sobre su cabeza. Esto último es el punto de partida de todo tipo de teorías.

"¿Se siente 22?"

Las gafas rojas con forma de corazón han sonado mucho entre el fandom de Taylor, ya que la artista utiliza unas similares en el videoclip de 22 (Red). ¿Mucha coincidencia, verdad? Lo que pasa es que son las mismas, así que los seguidores no han dudado en reaccionar: "¿Se siente 22?", "Amarlo fue #RedTaylorsVersion" y "Él recuerda demasiado bien, ya veo".

También sabemos que el estilismo ha sido firmado por Sara Moonves y, como bien ha afirmado en su Instagram, el actor se ha sentido muy inspirado en la sesión. Quizás esto ya quiere decirnos un poco más sobre de quién ha sido la idea...

No obstante, todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿Estará Jake dando su versión? No lo sabemos y tampoco lo sabremos porque, como bien dijo una fuente cercana a E! News, el actor está muy alejado de estos temas y "solo se enfoca en sí mismo".

¿Cuál será la reacción de Taylor Swift?