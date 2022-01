Muere Ronnie Spector, líder y fundadora de The Ronettes, a los 78 años

Ronnie Spector fue una de esas mujeres que dedicó su vida a la música. Amiga de los Rolling Stones y los Beatles y corista de Bruce Springsteen, alcanzó la fama como fundadora y líder de las Ronettes, un grupo que cambió para siempre el sonido de los 70. Ha fallecido a los 78 años de edad, víctima de un cáncer.

Las Ronettes fue una agrupación musical que siempre recordaremos, todo un icono de su época, con éxitos como Baby, I Love You, Walking in the Rain, I Can Hear Music y Be My baby. Después de la separación de la banda, siguió de gira creando música, con canciones como Take Me Home Tonight con Eddie Money y su EP She Talks to Rainbows de 1999, que incluyó su primera grabación, Don't Worry Baby, escrita para Brian Wilson.

The Ronettes, uno de los más famosos grupos de chicas, que alcanzó el éxito en las décadas de los 60 y 70 nacido en el barrio neoyorquino de Harlem, fue formado en 1957 por Ronnie, su hermana Esthelle y su prima Nedra Talley.

Se casó con Phil Spector en 1968, y luego detalló su matrimonio infeliz y su divorcio de 1974 en su autobiografía de 1990, Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts And Madness. Más tarde, enviarían a su exesposo a prisión en 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.

The Ronettes - Be My Baby (Official Audio)

Uno de sus últimos proyectos en vida fue la intención de llevar su vida a la gran pantalla. Ya estaba en negociaciones para crear un biopic, e incluso había seleccionado a la actriz Zendaya, ganadora de un Emmy por su papel en la serie Euphoria, como la protagonista.

"Nuestro querido ángel terrenal, Ronnie, dejó hoy este mundo tras una breve batalla con el cáncer. Estuvo (acompañada) por su familia y en brazos de su marido, Jonathan", dijo en un comunicado la familia, quien pidió intimidad en estos momentos y prometió "una celebración de la vida de Ronnie y de su música que será anunciada más adelante".

La familia además ha declarado que Ronnie había pedido a sus seguidores que en lugar de flores, quienes lo deseen aporten donativos a los refugios locales de mujeres o al Fondo del colegio indio americano.

"Ronnie vivió la vida con brillo en los ojos, una actitud orgullosa, un sentido del humor genial y una sonrisa en la cara. Estaba llena de amor y gratitud", concluye la familia.