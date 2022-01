Evaluna se sincera: “Los médicos me dijeron que no podría tener hijos"

Una de las noticias más sorprendentes de nuestro 2021 fue el anuncio de Camilo y Evaluna: ¡Están preparándose para ser padres de su primer hijo! Y, por supuesto, no dudaron en ofrecer la noticia de una manera muy especial y tierna. Índigo fue la canción que nos desveló el secreto de los futuros padres: una bonita dedicatoria para su primer bebé.

Sin embargo, el proceso de embarazo ha resultado ser un milagro, pues Evaluna confesaría uno de sus mayores problemas. En un capítulo de su podcast En La Sala, la venezolana ha hablado con los pastores de VOUS Church de Miami sobre temas importantes como la salud mental o la infertilidad, entre otros. Aquí la actriz confesaba que quedarse embarazada casi era una imposibilidad: "Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos", dijo Montaner.

"Iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo", confesaba. También ha contado que a pesar de haber recibido en su momento esta mala noticia, no dudaron en mantener la fe y esto fue lo que más les ha unido. La pareja realizó varios intentos hasta que por fin pudo quedarse embarazada: "Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder", dijo Evaluna.

"Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra", añadía la cantante. Asimismo, utilizó el episodio del podcast para visibilizar el problema de la infertilidad y apoyar a las mujeres que lo sufren. "Creo que la espera es lo más complicado de entender", afirmó la actriz.

Al final, la larga espera valió la pena porque, concretamente, el 13 de octubre de 2021 Camilo y Evaluna anunciaban felizmente la llegada de su primer hijo, Índigo. Desde entonces, la pareja no para de demostrar en redes sociales su emoción por ser futuros padres, al igual que sus seguidores quienes inundan las redes de sus comentarios tiernos.