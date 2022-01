Este sábado en #Del40al1CocaCola al suspense por saber cuál será el próximo número uno de la lista oficial de LOS40 se une la emoción de los premios. Tras el paréntesis navideño regresan LOS40 SOBRES…, pero vayamos por partes. Actualmente ocupa la primera posición Sebastián Yatra con Tacones rojos, y le toca ahora al colombiano revalidar su liderato. Tendrá que defender el trono del empuje de sus perseguidores, también contendientes al primer puesto. Entre ellos destaca Adele, que ya ha sido cuatro veces número uno con Easy on me (ahora en el #2) y podría sumar la quinta. También se sitúan en puestos de cabeza Rosalía y The Weeknd (#3), Coldplay y BTS (#4), Tiësto y Karol G (#5), Glass Animals (#6) y Camila Cabello (#7).

Podría debutar en lista Where are you now, la canción candidata de la semana, que firma el DJ belga Lost Frequencies en colaboración con el cantante británico Calum Scott. Un tema dance exquisito que viene con la firma del creador de Are you with me, que fue Nº1 en 2015, y que depende de los apoyos que reciba con el HT #MiVoto40 para lograr su objetivo.

El invitado de Tony Aguilar será Álvaro Soler, que se asomará al programa para dar su Voto VIP y charlar de su último lanzamiento, A contracorriente, a dúo con David Bisbal. Aparte de este voto VIP estaremos, como siempre, encantados de que los oyentes nos den el suyo en directo a través del 902 39 40 40. Quienes lo hagan se llevarán a cambio el BluRay de Nomadland, Mejor Película del Año en la pasada edición de los Oscars, donde también fue reconocida con los galardones a la Mejor Actriz y a la Mejor Dirección (además de haber obtenido el León de Oro y dos Globos de Oro). Este mes tan cinéfilo estamos regalamos cintas multipremadas.

Y ahora ya sí, pasamos a hablar de LOS40 SOBRES, que vienen con suculenta novedad. En esta ocasión, y para que llevéis mejor la cuesta de enero, hemos incluido más dinero en metálico entre los regalos por valor de 40.000 euros. De modo que la distribución de premios queda tal que así: siete sobres de 500€, cinco de 1.000€, uno de 1.500€, dos AirPods Pro, dos altavoces Alexa, un iWatch S7, una bicicleta eléctrica de montaña, dos cámaras Go Pro Hero10, diez iPhone 13 PRO, un MacBook Air, dos packs de móvil Xiaomi, dos patinetes eléctricos, una TV LG 4K 65” y tres jokers que pueden dar paso a un bote de 33.000 euros. ¡Ahí es nada!

#Del40al1CocaCola / LOS40 Sobres

No olvides conectarte a las 10 de la mañana (9 si estás en Canarias) para disfrutar además de La Máquina del Tiempo, la presentación de nuevos candidatos y muchos otros contenidos que hemos preparado para hacértelo pasar en grande la mañana del sábado. ¡En nada nos reencontramos, familia!