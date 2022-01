La verdadera razón por la que Sergio Mayer Mori aceptó ser Esteban en ‘Rebelde’: su hija

Ha pasado solo una semana desde que conocimos a la nueva generación de Rebelde. Las puertas del Elite Way School se han vuelto a abrir, presentándonos a un nuevo elenco de actores y actrices. Aunque llenar el hueco que dejaron Anahí, Dulce María y Alfonso Herrera es complicado, tenemos que reconocer que la nueva tanda de estudiantes nos ha conquistado.

Entre ellos se encuentra Sergio Mayer Mori, quien ya se ha convertido en el crush de miles de personas gracias a su papel de Esteban. Aunque su personaje tenga 17 años, en verdad Sergio tiene algunos más. El mexicano tiene 23 primaveras y, a diferencia de su personaje, su vida no es solo la música y el instituto.

El verdadero amor de la vida de Sergio es su hija Mila de cinco años. El actor tuvo a la pequeña cuando apenas tenía 18 años. Nació de la relación que tuvo con la modelo y actriz brasileña Natália Subtil, diez años mayor que él.

Una relación muy especial

Mila se ha convertido en el centro de la vida de Sergio. Padre e hija se lo pasan pipa cuando están juntos. Solo hay que ver las fotos que comparten en su cuenta de Instagram para comprobarlo.

Sergio planea cualquier tipo de juego con la pequeña. Desde manguerazos en verano hasta aventuras por la selva. Además, tenemos que reconocer que Mila tiene un aire a su padre. Y es que se nota la genética. Ha sacado su misma nariz.

Su hija: el motivo por el que hizo Rebelde

Pertenecer a la serie Rebelde es un regalazo para todas aquellas personas que crecieron con la serie. Al final, el fenómeno RBD fue global y su éxito persiste hoy en día. A pesar de eso, Sergio tiene claro cuál ha sido la verdadera razón que le ha llevado a protagonizar esta serie: su hija.

En una entrevista para Quien, el artista se sinceró sobre el motivo por el que aceptó el papel de Esteban:

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras (…) Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas… que si clases de ballet, que, si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”.

Además, el actor asegura que está muy agradecido por la oportunidad. Y es que le ha permitido pagar la escuela de su hija y darle todo lo que necesita.