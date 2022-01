Edurne: “Yanay ha sido una fuente de inspiración tremenda”

Edurne es uno de los rostros más famosos de nuestro país. Canta, presenta y actúa, convirtiéndose en todo un icono pop patrio. La madrileña lleva tres lustros en nuestras vidas, reinventándose con cada uno de sus proyectos. En 2020, tras cinco años sin lanzar música, la artista sacó Catarsis. Con doce nuevas canciones, la artista consiguió conquistar de nuevo a su público. Lo hizo en mitad de una pandemia mundial y consiguiendo posicionar su disco como uno de los más vendidos.

Ahora, un año y medio después, Edurne ha querido lanzar una reedición muy especial de este trabajo: Catarsis Deluxe. Con seis nuevas canciones, la cantante abre una ventana a su vida, tratándose del proyecto más personal de su carrera. Sin ir más lejos, dos de las canciones van dedicadas a su hija: Llegaste a mi vida y Yanay.

Para hablar sobre este nuevo trabajo, sus planes de gira y su experiencia trabajando con su propio sello, Edurne nos concede una entrevista.

Pregunta (P): Catarsis llegó cinco años después de tu anterior trabajo y en medio de una pandemia, ¿te imaginabas que iba a funcionar tan bien?

Edurne: No quería esperar más porque estaba todo hecho y preparado. Después de tanto tiempo sin poder ofrecer música nueva a todos mis fans, no me aguantaba más. Sé que no eran las condiciones idóneas, pero tampoco me esperé. Y menos mal, porque lo que todos pensábamos que iban a ser quince días, ya son dos años. Para mí era arriesgado, pero quien no arriesga no gana. Al final el recibimiento de la gente fue maravilloso. No tengo queja. Solo me ha traído cosas buenas.

Edurne / Foto promocional Edurne

P: ¿Hubo algún momento en el que pensaste posponer el álbum?

Edurne: Claro, tuvimos reuniones pensando todas las opciones. La pandemia fue una cosa que nos llegó a todo el mundo de repente y teníamos que organizar muchas cosas. Pero creo que todo el equipo estábamos de acuerdo en hacerlo así. Si nos poníamos a esperar, no sabíamos cuándo iba a acabar. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero al final lo importante es que la gente tenga música nueva. Lo hemos hecho así y ha ido bien.

P: Ahora llega la reedición con seis canciones nuevas. Se trata del álbum en el que más te has involucrado a nivel de creación. ¿Por qué ahora?

Edurne: Que el disco se llame Catarsis tiene un sentido. Yo he roto con muchas cosas. Con ese disco he tenido la libertad plena de hacer muchas cosas que en los anteriores discos no he podido. He podido componer, producir los temas y antes no podía hacerlo. Para mí ha sido una catarsis el poder hacerlo. Han sido cinco años pensando en todo y viendo qué camino coger. Me hubiese gustado que fuese menos, pero estoy satisfecha de haber tenido esa libertad.

P: Hay una cosa que me llama la atención y es que los artista siempre decís que vuestro nuevo disco es el “más personal de vuestra carrera”. ¿Hasta qué punto es eso cierto en este Catarsis Deluxe?

Edurne: En mi caso es verdad. He estado involucrada al cien por cien: desde la composición a la creación. Para mi hay letras muy personales. Otras están basadas en historias de amigos. Algunas están dedicadas a mi pareja o a mi hija. ¡Cómo no va a ser personal!

Edurne / Foto promocional Edurne

P: ¿Y qué ventajas has visto que tiene el sacar un álbum bajo un sello independiente?

Edurne: Sobre todo la libertad de hacer lo que yo quiero y de la manera que quiero. Cuando no eres tan independiente tienes que seguir los pasos que te dicen. Al final, después de tantos años, yo ya tengo un equipo que me aconseja hacia dónde ir, pero también tengo claro cómo quiero hacer las cosas y qué camino coger. Es verdad que el ser independiente a mí me ha ido muy bien y estoy feliz. Espero que me siga yendo así de bien.

P: Has colaborado con Antonio José en El amor no existe, ¿cómo surgió esta colaboración?

Edurne: Nos conocimos en un evento y la verdad es que siempre me ha gustado como artista. Creo que canta increíble y tiene unos temas súper potentes. Aunque la gente pueda pensar que Antonio José no tiene nada que ver conmigo, lo bonito de la música es precisamente eso: poder mezclar distintos géneros musicales y poder aportarnos mutuamente muchas cosas. Él es un amor. Es de esas personas que conectas y dices “qué tío más majo y buena gente”. Surgió componer algo juntos, estuvimos toda una tarde y salió esto. Es un tema que es muy especial para mí.

P: También vuelves a grabar Como tú. Esta vez junto a Efecto Pasillo. ¿Por qué ellos y esta canción?

Edurne: Yo a Efecto Pasillo los adoro. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y hemos coincidido muchísimo. A mí me gusta juntarme con gente que tiene buena vibra y que te transmite su energía. Efecto Pasillo la tiene. Es verdad que no hay que forzar a un artista a escribir a una canción. Tiene que haber una canción. En este caso, Como tú ya estaba compuesto, pero quería darle un cambio de tuerca. Pensé en ellos porque les pegaba mucho a ellos. Hablé con Iván para ver si les apetecía. Ellos estuvieron encantadísimos y compusieron su parte. Era un tema mío, pero al final ha terminado siendo de los dos.

P: Entre Catarsis y Catarsis Deluxe ha pasado una cosa que te ha cambiado la vida: tu maternidad. Hay dos canciones dedicadas a tu hija. ¿Se ha convertido en tu principal fuente de inspiración?

Edurne: Claro, es que soy muy reciente. Hace solo diez meses que di a luz y es verdad que a la hora de componer e inspirarme tiene que ver cómo me siento. Para mí Yanay ha sido una fuerte de inspiración tremenda. Es brutal la maternidad y convertirte en madre. Todas esas emociones, esas sensaciones y esos miedos que te entran por hacerlo bien son una fuente. Seguro que muchas mamás y papás se van a sentir identificados.

P: ¿Le pones tus canciones?

Edurne: De momento no. Es verdad que le canto mucho, pero es que es tan pequeñita que está escuchando canciones infantiles. Yanay se lo he puesto varias veces y ya la conoce con los primeros acordes. Se activa y empieza a sonreír. Era algo que no me podía ni imaginar. Lo bueno es que le gusta la música. Reconoce las canciones y tiene buen oído. También buenos pulmones y cuerdas vocales. Yo estoy deseando poder cantarla en los conciertos. Pero es una canción tan especial para mí que me va a costar por la emoción. Pero esta canción ya es una de las más especiales.

P: Hablando de conciertos, ¿va a haber gira?

Edurne: Va a haber gira. Llevamos dos años cambiando fechas, pero estoy deseando poder empezarla con buen pie. Quiero que estemos todos seguros. A ver si la pandemia va bajando. Ahora, como ha vuelto a subir con la Omicrón, estamos reagendando todo. Espero que en breve podamos decir algo. Me muero de ganas de subir a un escenario y cantar todos los temas de Catarsis.