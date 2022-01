Omar Montes y C. Tangana: comienza la cuenta atrás para escuchar ‘La Culpa’

Ha pasado un año aproximadamente desde que Omar Montes compartió unos stories con C. Tangana en el estudio (y con Alizzz). Parecía que acababan de darle las últimas pinceladas a la que sería su colaboración: La Culpa. Pero, ¿qué ocurrió con esta canción? ¿Se guardó en la caja de Pandora para siempre?

Pues no, y todo apunta a que la escucharemos muy pronto. Omar Montes ha compartido unos vídeos a través de Instagram Stories en los que aparece con el Madrileño. "Por fin!!!", dice el de Pan Bendito. En él, hacen referencia sin parar al término de la culpa, por lo que ya no cabe ninguna duda de que este será el título de su unión musical.

Aunque es evidente que se han juntado para grabar el videoclip de la canción, aún queda mucha información en el aire. Pero nosotros tenemos nuestras propias teorías. En los avances que publicó Omar hace ya un año, se escuchaban algunos de los versos del tema y es correcto señalar que La Culpa seguirá el estilo del último disco de Tangana: El Madrileño.

Se escuchan palmas, los sonidos del flamenco y unos instrumentos que nos llevan directamente al repertorio que C. Tangana presentó en febrero de 2021. Esto quizás no sea una teoría, sino una afirmación, ya que es algo que cualquiera podría escuchar si ha indagado en todo el contenido que hay publicado en relación a este tema( y del que muy poco se está hablando).

Pero, ¿qué más entresijos tiene La Culpa? Tenemos claro que tendrá videoclip y que será del flamenco que tanto apasiona a nuestros dos protagonistas. ¿Estamos convencidos de que La Culpa llegará solo con las voces de estos dos artistas?

Si hacemos un repaso por los lanzamientos de Omar Montes, es más que evidente que al artista le apasiona colaborar no con uno, sino con varios artistas en una misma canción. Una idea que C. Tangana ha demostrado no rechazar también en sus proyectos. Tú Me Dejaste De Querer con La Húngara y El Niño de Elche es un claro ejemplo. ¿Quiere decir esto que nos están ocultando los nombres del resto de participantes de la canción? O quizás nosotros no estemos en lo cierto y solo ellos son los protagonistas de este tema. Lo que está claro es que Alizzz también formará parte.

De momento ellos se limitan a bromear en Instagram, a llamarse "guapo" y "feo" y a echarse "la culpa" mutuamente. Pero lo que no saben es que por detrás existen miles y miles de usuarios que saben que detrás de esas sonrisas se esconde una colaboración que desean que vea la luz más pronto que tarde. Tendremos que esperar para saber cuándo obtendremos más información al respecto y cuándo podremos escucharla de manera oficial. ¡Ah! Y si nuestras teorías son ciertas... o no.