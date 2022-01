Don Omar se pone nostálgico y le canta al desamor en ‘Sincero’: ¡Mira el vídeo y la letra!

Don Omar ha querido estrenar el 2022 con un nuevo tema. Y lo hace de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados de escuchar: el boricua se pone nostálgico y le canta al desamor en Sincero, su nuevo single. Se trata de su tercer sencillo tras asociarse con el sello discográfico, Saban Music Group, desde el 2019.



Como bien dice el nombre, el sencillo refleja la historia de un desamor complicado de olvidar. Así también lo ha confirmado el Don en un comunicado: "Este tema narra la historia de un hombre que está vulnerable al perder a su pareja y ella no darle esperanzas para un regreso", explicaba el cantante.

¿Eres de los que busca buena música? Te invito a hacer el pre-save de mi nuevo tema #SINCERO aquí 👉🏾 https://t.co/AAmk3RcVFl pic.twitter.com/kdKikmzg8r — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) January 11, 2022

Sincero, bajo la producción de Ariel Rivas y Gustavo López, pretende ser el "próximo clásico" en la carrera profesional del reggaetonero. Con una base delicada y ritmos urbanos, Don Omar regresa al panorama musical mostrando su lado más personal.

Sobre el videoclip

El clip ha sido filmado en Los Ángeles y dirigido por My_Oldskin y Harold 36. Ambos han apostado por escoger un bar como el escenario principal donde transcurre la historia. Además, han optado por una escenografía cálida para retratar la pena del protagonista por estar a punto de perder a su amada.

"Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar. Pues todavía te quiero. Dime si me puedes perdonar", canta el puertorriqueño. Y a quien no puede olvidar es a su compañera de vida, que en este caso es interpretada por la actriz cubana, Rachell Vallori.

Don Omar ya aprovechó el 2021 para dar la bienvenida a su nueva era en el reggaetón. Para ello, lanzó Flow HP con René y Se Menea con Nio García. Tampoco nos olvidamos de su colaboración con Jowell y Randy para lanzar Guayeteo, que hasta ahora seguimos sin escucharla. Quizás este 2022 sea su momento... Seguiremos esperando. Y a ti, ¿qué te ha parecido Sincero?