David Bustamante habla de su relación con su hija Daniella: “Soy papá, no soy amigo”

No hay duda de que Daniella es uno de los pilares fundamentales en la vida de David Bustamante. El cantante ha demostrado en más de una ocasión que adora a su hija por encima de todas las cosas. Pero no hay que confundir este amor y hay que saber ponerle límites.

El artista ha desvelado en una entrevista con la revista Lecturas que, ante todo, es padre, no el amigo de su hija. "Soy papá, no soy amigo. Soy su padre y, desde la paternidad, no significa que tenga que ser estricto, soy educador. No significa que haya momentos en los que se pase muy bien, pero que no se confunda, porque yo no puedo ser su amigo, tengo que ser su padre. Y eso significa amor absoluto, nos llevamos muy bien, lo pasamos muy bien juntos, pero somos padre e hija", declaró.

Unas palabras con las que muchos padres y madres del mundo se sienten identificados. Sobre todo, si sus hijos están atravesando además una de las etapas más complicadas: la adolescencia.

En la educación que el de San Vicente de la Barquera pueda darle a su hija también incluye el apoyo que le va a brindar en todo momento. "La vida es difícil y los malos momentos nos hacen valorar los buenos. Yo intentaré estar para calmarla cuando se caiga. Se tendrá que caer, vivir frustraciones, tendrá que tener mal de amores, pues ahí estará su padre para calmarla, intentar guiarla y que se haga el menor de los daños. Pero la vida es dura", explica el artista.

No hay duda de que David y Daniella construyeron un vínculo inquebrantable desde el día en que nació. Por supuesto, tienen sus más y sus menos como cualquer padre/madre e hija de este mundo. Eso sí. En el ámbito de los estudios, la joven de 13 años tiene muy contentos a sus padres, ya que saca unas "notas increíbles", señalaba David. Aunque hay una asignatura que se le ha atravesado: música. "No pasa nada porque el resto son todo sobresalientes, pero la próxima vez le ayudo yo a poner notitas en el pentagrama", le confesaba a Dani Rovira.

David Bustamante está ahora enfocado también en su etapa como uno de los protagonistas del musical de Ghost, que se ubica en el Teatro EDP de Gran Vía de Madrid.