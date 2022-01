Maggie Civantos: “Hoy por hoy, me encanta que la gente me reconozca por Macarena de Vis a vis”

Maggie Civantos vuelve a la pantalla con un personaje protagonista que promete darle muchas alegrías. La actriz, que desde que asumió el papel de Macarena en Vis a vis no ha parado de trabajar, salta ahora a Starzplay para encabezar su primer proyecto de ficción 'made in' Spain. Express, que se estrena el 16 de enero, es el título de esta producción de THE MEDIAPRO STUDIO que pretende revolucionar el género policiaco desde sus cimientos con una historia centrada en una unidad creada para resolver secuestros express. Se trata de una apuesta muy ambiciosa y la malagueña se desenvuelve perfectamente en el papel de Bárbara, otro personaje por el que seguro se la recordará.

Pregunta: Hiciste la primera serie española de Netflix y ahora haces la primera serie española de Starzplay. ¿Eres todo un filón para las plataformas, no?

Respuesta: No lo sé, pero sí me siento muy orgullosa de que cuenten conmigo para las primeras veces.

P: 'Express' tiene un ritmo y un tono muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en otras series policiales. ¿Esa era la intención, alejarse del género tradicional?

R: No sé si era la intención de los creadores, pero lo han conseguido. Creo que sí se aleja completamente y hace una serie muy única por la combinación de géneros y la combinación de temas. Todo está engranado de una forma muy orgánica, a pesar de que se tocan temas muy opuestos, pasando del drama a la comedia y al thriller. Y no es un gazpacho, es algo potente y muy original.

Tráiler Oficial de 'Express', la primera serie española de Starzplay

P: ¿Cómo actriz qué retos te ha puesto Bárbara, tu personaje en la serie?

R: Este personaje me ha sacado de muchas zonas de confort. Me ha hecho experimentar situaciones que no había trabajado anteriormente y, sobre todo, me ha hecho transitar y trabajar mucho la intuición.

P: Veo referencias a series y películas en las que un grupo de personas se unen para llevar a cabo un objetivo. ¿Fueron 'Ocean's Eleven' o 'La Casa de Papel', por ejemplo, producciones que se tuvieron en cuenta para crear la atmósfera y dinámica de 'Express'?

R: Creo que al final hay algo mucho más primitivo en Express, que es el tema de la familia y la tribu. Son referencias que vienen de forma intuitiva por la propia vida y creo que de ahí vienen la fuente de los creadores.

P: Vuelves a trabajar con parte del equipo de 'Vis a vis', con Ivan Escobar a la cabeza. ¿Te habló él de esta serie cuando estabais haciendo 'Vis a vis: el oasis'? ¿Estaba “apalabrada” tu participación?

R: Sabía del proyecto, pero no por Iván. Me incorporé después. Había otra actriz y por circunstancias que no conozco no lo pudo hacer finalmente. Me llamaron a mí y me puse muy contenta porque me entusiasmaron los guiones, me enamoré de Bárbara.

P: Cuando hiciste 'Las chicas del cable', al ser la primera serie española de Netflix, entiendo que sentiste que estabas haciendo algo grande. Ahora que las plataformas están más asentadas, ¿qué sensaciones tienes poniéndote al frente de la primera serie española de una marca como Starzplay?

R: Me siento muy orgullosa de que cuenten conmigo para esta primera vez. Hemos hecho una serie muy interesante y creo que va a gustar mucho.

P: La primera vez que te vi en televisión fue en 'Bienvenidos al Lolita'. Supongo que por aquel entonces tenías muchos sueños. ¿Te queda alguno por cumplir?

R: Ahora tengo nuevos sueños y nuevas expectativas, pero he cumplido muchas cosas que quería hacer en aquel momento.

P: Decía Maria Galiana en 'Salvados' que le hubiese gustado que la gente la conociera por otros papeles y no solo por Herminia, la abuela de 'Cuéntame'. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza que el personaje de Macarena en 'Vis a vis' te podía encasillar como actriz?

R: Lo he pensado alguna vez, aunque, en mi caso, rápidamente salté a hacer otra cosa. Estoy agradecida a cada una de las producciones en las que he estado y cada uno de los personajes que he tenido la oportunidad de encarnar. Tuve algún momento, pero me duró poco. Hice otras cosas y, hoy por hoy, me encanta que la gente me reconozca por Macarena o por Ángeles. Lo que espero que pase ahora es que mucha gente vea Express y me reconozcan por el personaje de Bárbara.

Recuerda: Express se estrena en Starzplay este domingo 16 de enero.