‘Secret Story 2’ presenta a su último concursante: Álvaro, el mago que ya se ha enfrentado con toda la casa

La primera gala de Secret Story 2 dejó muchas incógnitas por resolver, aunque la más comentada fue la identidad del "búho". Tras presentar la foto grupal de todos los concursantes, había una figura que resaltaba por encima de la de todos los perfiles que dio a conocer Carlos Sobera: la de un hombre con una máscara de pájaro, similar a la que los participantes fueron quitándose durante el debut del programa.

Las teorías volaron en redes sociales, aunque el equipo del programa aclaró rápidamente que se trataba de un nuevo participante que se incorporaría con Toñi Moreno como presentadora. A muchos no les cuadró la decisión del reality de incluir a un concursante de pleno derecho tres días después de que todo el casting se conociese, sobre todo teniendo en cuenta que podría perjudicarle de cara a las primeras nominaciones. Pero no solo su ausencia estuvo justificada, sino que además el programa intentó ponerle remedio de la forma más competitiva posible.

Y es que, tal y como explicó la presentadora, el último concursante oficial de Secret Story 2 se contagió de Covid-19 días antes del inicio del mismo. Por ello, antes de entrar a la Casa de los Secretos tuvo que pasar la cuarentena pertinente hasta estar plenamente recuperado. Y una vez en el juego, tocó presentarse:

Se llama Álvaro, tiene 27 años y es madrileño, aunque trabaja en un pueblo de Albacete como interventor del ayuntamiento. No tiene complejos, y viéndole hablar es evidente: se considera superdotado, y así lo ha demostrado con su verborrea ante cámara. También es mago, aunque el as bajo la manga no son sus trucos, sino sus estrategias.

Por la puerta grande

Álvaro supo darse a conocer a la audiencia en tan solo unas pocas horas de programa gracias a su entrada triunfal. Como el resto de sus compañeros, tuvo un dilema inicial con el que mostró su faceta más oculta: se le dio un huevo de avestruz con el que lograría la inmunidad de mantenerlo intacto y con él para la próxima gala semanal, aunque podía decidir si se la cedía a alguno de sus compañeros.

Desde el principio supo que se guardaría el privilegio para sí mismo, aunque inauguró su estancia en Guadalix sembrando el más absoluto caos. Cuando los demás participantes le preguntaron sobre el huevo de avestruz que ostentaba, él decidió mentir diciendo que le daba la responsabilidad de expulsar directamente a alguien. Obviamente, muchos de ellos no se lo tomaron nada bien.

Más allá de esa cuestionable entrada, las cosas no mejoraron de cara a sus relaciones con los demás. Héctor no dudó en darle consejos, algo que él no recibió nada bien, para luego quitarle el huevo a la fuerza -algo no permitido por las normas del programa-; Carmen le hizo alguna que otra comparación desafortunada; y como colofón terminó por llamar "buitres" a todos. Parece que está consiguiendo formar parte de las nominaciones de la primera semana, aunque eso será si no tiene la inmunidad consigo para entonces.