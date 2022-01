Rupert Grint habla sobre su relación con J.K. Rowling tras sus declaraciones: “La comparo con una tía”

Los fans de Harry Potter hace poco celebraban el estreno de Regreso a Hogwarts, el reencuentro de los protagonistas de las películas 20 años después de su estreno. Sin embargo, hubo una audiencia de lo más sonada: J.K. Rowling. Aunque la excusa fue que el aniversario era de la saga cinematográfica y no de la literaria, lo cierto es que muchos fans no echaron de menos a la que ha sido creadora absoluta de todo el fenómeno Potter y su posterior Wizarding World.

Este rechazo viene a causa de sus polémicas declaraciones en contra de la comunidad trans en los últimos años. La escritora ha recalcado su posición de apoyo al "sexo biológico" y ha dejado varios comentarios en su cuenta de Twitter de lo más desafortunados, desde hilos explicativos sobre su postura a algún 'Me gusta' presuntamente accidental en el que se insultaba al colectivo. El reparto de la franquicia, sin embargo, no coincide en absoluto con su pensamiento.

Ya en 2020, el trío protagonista formado por Harry, Ron y Hermione -o lo que es lo mismo, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson- lanzaron un mensaje conjunto en el que decían alto y claro que las mujeres trans son mujeres, los hombres trans hombres y que "todos deberíamos tener derecho a vivir con amor y ser juzgados". Con ello, conseguían desligarse por completo de las declaraciones de Rowling; aunque ahora Grint ha querido volver a sacar el tema para dar su visión personal al respecto de todo lo que se ha formado.

Su enternecedora comparación

En una columna de su propia autoría en The Times, el actor británico indagaba aún más en la polémica. Además, ha dejado ver que le tiene un profundo y respeto y admiración pese a todo lo dicho, con una extraña aunque acertada comparación: "Comparo a JK Rowling con una tía. Y no estoy de acuerdo con todo lo que dice mi tía", titulaba severamente el artículo.

Pese a esta afirmación y a no coincidir del todo con su "tía", aclara que no por eso deja te tener esa unión con ella; y por ello lo califica de "complicado". "Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho. Pienso que tiene mucho talento, y claramente sus obras son geniales. Pero sí, también pienso que puedes tener un gran respeto por alguien y aun así no estar de acuerdo en cosas como esas", terminaba.

Sin duda, una clara muestra de que el reparto de Harry Potter le está muy agradecido a la que es la creadora de la franquicia. De hecho, unas recientes declaraciones de Evanna Lynch -que encarnó a Luna Lovegood en las películas- dejaron ver que ningún actor ni actriz de la saga está molesto con la escritora; y en su caso en particular admitió que volvería a trabajar junto a ella.