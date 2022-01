El gran cambio físico de Hilal Altınbilek, Züleya en 'Tierra Amarga' (Antena 3)

Hilal Altınbilek ya no es un nombre desconocido en nuestro país. La actriz protagonista de Tierra Amarga, la serie turca que arrasa en las tardes de Antena 3 y que incluso ha batido en varias ocasiones a Sálvame en su franja horaria, se ha convertido en una cara familiar en la pequeña pantalla gracias a su interpretación de Züleya, una mujer valiente que lucha por su amor en la ficción turca y que ha enamorado al público.

Pero además de su papel en la ficción de Antena 3, Hilal ha participado en varias ficciones más desde que en 2011 empezó a actuar. Y pese a que solo han pasado 12 años desde que debutó con Derin Sular, en ella ha cambiado algo más que el nivel de su interpretación.

La actriz, que entre 2013 y 2016 protagonizó la exitosa serie Rosa Negra (Karagü) en Turquía, ha cambiado mucho físicamente. De hecho, además del paso del tiempo y la madurez que ha adquirido en el rostro con el paso de los 20 a los 30, ella misma ha reconocido que se ha hecho retoques estéticos en la nariz y que también ha mejorado su dentadura.

El cambio físico de Hilal Altınbilek. / Yuutube

Una de las mujeres más guapas de Turquía

Hilal está considerada como una de las mujeres más guapas de Turquía y, al igual que muchas actrices de este país, además de ganarse la vida como actriz de cine y televisión, ha hecho sus pinitos en la moda trabajando para diversas marcas.

La protagonista de Tierra Amarga, al igual que su compañera Hande Erçel, la actriz que daba vida a Eda en Love is in the air, se llegó a presentar a un concurso de belleza en Turquía antes de empzear sus estudios superiores en Comunicación y logró acabar entre las cinco primeras.