Ben Affleck explica por qué abandonó el papel de Batman: “Fue una mala experiencia”

¿Podrá ser el papel de Batman el que más ha marcado la carrera profesional de Ben Affleck? Se podría decir que sí, ya que él mismo confesaría a diversos medios que interpretar a Bruce Wayne (Batman) era su sueño desde que era pequeño. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese sueño acabó siendo una pesadilla para el actor.

En 2019, Ben comunicó su retirada del mundo de DC Comics y al parecer las razones se deben a una mala experiencia al interpretar el personaje de Gotham. En una entrevista con Entertainment Weekly junto con Matt Damon confesó la realidad de su abandono: "Tuve una experiencia realmente horrible en Liga de la Justicia (2017) a causa de diversas razones. Sin querer culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero, realmente es que ya no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensé que fuese interesante", expresó el actor.

"Ocurrieron algunas cosas realmente terribles. Terribles. Pero fue en aquel momento cuando pensé, 'no voy a hacer esto nunca más' ", dijo Ben. Aquí es donde su amigo Matt interviene para ayudarle a tener más claro su decisión: abandonar para siempre el universo de superhéroes. "Fuiste una de las principales influencias para tomar la decisón", decía Affleck mientras se dirigía a Damon.

"Fue realmente divertido"

Sin embargo, el estadounidense asegura que tuvo una buena despedida en la grabación de la película The Flash, que verá la luz el próximo noviembre de este año. En una entrevista con The Herald Sun, el actor confesó que "realmente" fue "interesante". "Fue diferente, pero no de una forma que sea incongruente con el personaje", aseguró.

“Quizás decidan que eso no funcionó, pero cuando fui y lo hice, fue realmente divertido y muy, muy satisfactorio y alentador. Llegué a pensar: '¡Wow! Creo que finalmente lo logré' ”, añadió Affleck. Por ahora, tendremos que seguir esperando unos cuantos meses más para ver su última aparición como Bruce Wayne en The Flash y dar la bienvenida a su sucesor: Robert Pattinson.