Don Patricio está preparando nueva música para este mes de enero

Don Patricio terminó el año con nueva música y decide hacer lo mismo para estrenar su 2022. O al menos eso parece por lo que ha publicado en su perfil de Instagram, que está convencido de que algo nuevo se viene.

El pasado 17 de diciembre (hoy hace un mes) que el canario lanzaba Echo de menos, su nueva canción donde mezcla ritmos urbanos y rockeros. Así es como nos adelantaba el tercer adelanto de su futuro disco de estudio que, en principio, vería la luz a principios de este 2022... ¿Será, al fin, en este mes?

No lo sabemos porque el artista de El Hierro no ha hecho ninguna confirmación oficial, pero sí nos ha adelantado una nueva sorpresa: "Enero no se acaba sin sacar música", decía Don Pa en Instagram. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Se avecina nuevo tema, colaboración o el nuevo disco? Podríamos apostar por esto último, ya que su 2021 estuvo repleto de nueva música y que servía como teaser de su nuevo proyecto personal.

"Queremos un adelanto"

Dos semanas faltan para que enero se termine, por lo que el cantante todavía tiene margen para sacar novedades. Aunque por lo que se puede leer en los comentarios, el hype de los fans está creciendo sobre el contenido: "Me acabas de hacer feliz", "Queremos un adelanto" o "Sácala ya", son los comentarios que más destacan.

Por ahora, Don Pa está disfrutando de la buena acogida que ha tenido Echo de Menos, su tema nostálgico con detalles divertidos. El videoclip de la canción, cuya dirección ha contado con las habilidades audiovisuales de Phoskifilms, cuenta con más de 500 mil reproducciones en YouTube.

Sin duda, Don Patricio sigue sorprendiéndonos de lo que es capaz de hacer. Si ha sido capaz de fusionar el reggaetón y afro o sonidos urbanos y rockeros... estamos seguros de que no nos defraudará con su nueva creación. ¡A esperar se ha dicho!