Bebe Rexha pasa su peor momento en televisión versionando ‘Only Girl’ de Rihanna con una letra aleatoria

Bebe Rexha se ha atrevido a versionar a Rihanna pero no es lo que imaginas. La responsable de hits como Say my name, In the name of love o Me, myself and I, se ha puesto frente al micrófono del programa That's My Jam, presentado por Jimmy Fallon, para reinterpretar uno de los mayores éxitos de la cantante barbadense: Only Girl (In The World), tema lanzado en 2010.

Lo ha hecho en clave de humor y con una letra totalmente aleatoria e inesperada. La artista neoyorquina conocía las pruebas a la que podría tener que someterse, pero no sabía exactamente cuál ni que le tocaría interpretar una canción famosísima con una letra delirante. Y lo cierto es que no lo pasa muy bien del todo.

Como se muestra en el vídeo del programa, Bebe estaba sentada junto a sus compañeros músicos, T-Pain y Ryan Tedder (OneRepublic), también concursantes del programa, cuando le tocó el turno de salir al escenario y demostrar sus dotes vocales y su gran sentido del humor. La artífice de canciones como I Got You salió con Fallon al escenario y este movió la palanca hasta que la rueda recaló en la prueba “Nonsense Karaoke” (Karaoke sin sentido). De esta manera, la concursante tenía que interpretar una famosa canción con una letra renovada y completamente absurda.

"Estoy nerviosa, Ok", decía la artista, mientras se colocaba los auriculares. Nada más arrancar la actuación, un ventilador le proporcionaba aire para ambientar la actuación y hacerla mucho más creíble. La voz de Bebe sonaba muy bien, perfecta, pero a medida que avanzaba en la canción y la artista entonaba lo que leía en pantalla, las risas eran inevitables.



That's My Jam es un programa de entretenimiento que mezcla música y comedia y que se basa en los juegos más populares del Tonight Show de Jimmy Fallon. Cada capítulo presenta a equipos de celebrities que compiten entre sí.

Bebe Rexha publicó su último disco, Better Mistakes, en 2021. En este álbum, la artista norteamericana se autoexaminó para crear letras que abordaban temas tan importantes como el sacrificio, la honestidad, los errores y el empoderamiento. Así lo contó a LOS40 en esta entrevista.