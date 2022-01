David Beckham, criticado en redes sociales por besar a su hija en la boca

Las redes sociales son el lugar favorito de David Beckham para demostrar su amor por sus hijos. Los adora. Por eso, su relación con ellos es muy buena, hasta tal punto que son mejores amigos. Sin embargo, el exjugador del Real Madrid tiene una gran debilidad por su hija Harper Beckham, de 10 años, la menor de los cuatro hijos del británico y Victoria Beckham. Sin duda, es su princesita.

El pasado 14 de enero, Beckham publicó unas tiernas fotos en su perfil de Instagram donde se mostraba el amor entre padre e hija. Pero una de esas imágenes dio mucho de qué hablar hasta ahora en redes y ni David se imaginó lo que ha revolucionado en cuestión de segundos.

"Papi y la princesa Leia tuvieron un bonito paseo esta mañana", escribía el inglés. Junto a este comentario se podían ver a Harper con unas orejeras grises y a su padre posando muy felices. La siguiente foto ambos se daban un dulce 'pico' en la boca para simbolizar su relación. Este fue el punto de partida de los comentarios negativos...

Alejandro Sanz: "Amor de padre"

"Es demasiado grande, es hora de que dejes de besarla en los labios", “No debemos de besar a nuestros hijos en los labios" o "Ya basta de besos en los labios", son algunos de los comentarios por parte de los haters. No dudaron aquellos fans que salieron en su defensa con comentarios de apoyo o con testimonios de gente que sigue dándose un pico con su padre en la boca. “Beso a mi madre o a mi padre cada vez que los veo. No sé cuál es el problema aquí. Entiendo que las costumbres pueden ser diferentes, pero no hay que odiarlo cada vez que besa a su chica”, comentó una usuaria.

Tampoco faltó la reacción de algunos famosos, como la de Alejandro Sanz que le comentaba a David un "Amor de padre" y un corazón rojo. Victoria Beckham, mujer y madre de sus hijos, quiso también comentar la publicación con muchos corazones rojos al ver a sus dos amores juntos.

No es la primera vez que el ex futbolista besa a su hija en los labios y tampoco será la última vez que lo haga. En 2017, Beckham también estuvo metido en otra polémica relacionada con una foto suya donde aparecía él besando a su hija Harper cuando tenía 5 años. Pero aquí sí salió en su propia defensa y zanjó el tema con un live de Facebook: "Beso a todos mis hijos en los labios”.