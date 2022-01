Alberto Chicote sube una foto haciendo la mili de hace 30 años y todos opinan: “Qué guapo”

Hoy en día, Alberto Chicote es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. El cocinero se ha ganado un hueco en los corazoncitos de la audiencia gracias a programas como Pesadilla en la cocina, Fuera del mapa o ¿Te lo vas a comer?

El chef se ha ganado la simpatía de miles de personas y ha conseguido labrarse una carreta televisiva de lo más próspera. Pero hubo un tiempo en el que Alberto era una persona desconocida a ojos de la audiencia.

Chicote ha querido recordar un momento de su vida con el que millones de hombres españoles se sentirán identificados: el año que hizo la mili.

El cocinero, que ahora mismo tiene 52 años, ha compartido con sus miles de seguidores y seguidoras de Instagram una imagen de su juventud. Chicote ha subido una foto que se hizo hace casi treinta años, tal y como él mismo ha confesado en el mensaje.

En la imagen vemos un primer plano de Chicote, mirando hacia la cámara y con expresión seria. El cocinero aparece jovencísimo, con apenas veinte años, llevando un gorro militar.

Y es que en aquel momento, Alberto se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio, tal y como recuerda: "Pues sí, a mí me tocó ir a la mili... Y de esto hacen casi 30 años". "Lo tenemos casi olvidado y muy poco presente, pero para un chico de los 70 (69) la mili era un obstáculo que habías de superar antes de incorporarte a una vida laboral de continuo".

Chicote ha continuado explicando que él solo estuvo nueve meses y que conoció a mucha gente: “Pasé malos ratos y otros muy buenos. Lo dicho casi 30 años y todavía me acuerdo. Las generaciones de los 2000… creo que no saben ni lo que fue para millones de españoles. Muchas experiencias y muchas ‘Historias de la mili’ que no se paran de contar”.

Por supuesto, la foto ha dejado todo tipo de comentarios: “Alucino pepinillos”, “Me parto”, “Han pasado los años, pero estás igual”, “La misma carita” o “Qué guapo eras de joven”, son solo algunas de las respuestas que se pueden leer.

Y tú, ¿crees que Alberto Chicote ha cambiado mucho durante estos treinta años?