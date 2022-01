Nathy Peluso alucina con la canción que acaba de componer: “No me lo creo”

Nathy Peluso se ha consagrado en 2021 como una de las artistas del momento y, si todo sigue su curso, su futuro podría ser todavía más fructífero visto el ascenso exponencial que ha experimentado.

Este año que acaba de comenzar, 2022, se postula muy importante para ella. Para ello, uno de los pasos imprescindibles será sacar nueva música, algo que se podría dar más pronto que tarde.

Prueba de ello son sus últimos tuits, en los cuales la artista nacida en Argentina revela el incansable trabajo al que se está sometiendo. Y es que tras el exitazo de su versión de Vivir Así es Morir de Amor de Camilo Sesto en el mes que puso el punto y final a 2021, tendremos más de Nathy.

"No me la creo la canción que acabo de hacer, no me la creo", espetó la cantante en su perfil oficial de Twitter. Esta frase cayó como una bomba entre los más de medio millón de seguidores que tiene en la red social del pajarito y su explosión generó más de 30 mil me gusta en pocas horas.

no m la creo la canción q acabo d hacer no m la creo — Nathy Peluso (@NathyPeluso) January 17, 2022

"Ojalá fuera sexo" lo que le impide dormir

Su actividad en la red social no se quedó ahí en la noche de ayer, 17 de enero, ya que reveló que el proceso de creación de canciones es la razón que le impide dormir, aunque preferiría que fuera otra cosa bien distinta: "Ojalá fuera sexo".

Este es el tuit completo, con el divertido y siempre sincero tono al que nos tienes acostumbradxs: "Estoy harta de no dormir, así que espero que les guste la razón por la que no duermo, que ojalá fuera sexo, pero en realidad son canciones (que es mejor) porque un polvo no dura para toda la vida, pero la música sí".

stoY HArTaA d no dOrmIR asi Q spEr0 q les Guste LA razón x La Q n0 duerm0 q ojAlA fueRA SEx0 peR0 eN rEaLiDAd soN cAncI0neS ( q es Mejor )xq un PolvO no duRa tdA la vidA pro La mUsica SI 👺👹 — Nathy Peluso (@NathyPeluso) January 18, 2022

De esta forma, la versatilidad de Nathy Peluso en el apartado artístico escribirá un nuevo capítulo muy pronto durante este 2022. El álbum Calambre, con esa sensacional mezcla de sonidos urbanos y tradicionales, cautivó a público y crítica, convirtiéndose en todo un exitazo que se vio traducido en el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa.