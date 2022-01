Afrika Bibang, cuando los sueños se hacen realidad

Hay artistas que nacen y permanecen en un estilo único toda su vida, pero hay otros que evolucionan hasta encontrarse a sí mismos. Afrika Bibang abandonó su estudios de derecho para centrarse en una pasión que le había acompañado desde su infancia: la música. Bailar, componer y cantar es la triada mágica que le permite expresarse cuando las palabras no son suficientes.

A lo largo de su carrera no se le ha resistido ningún estilo. Desde el reggae hasta la fusión flamenca, pasando por el rock y dejando huella en grupos como Ke No Falte, Etsaiak, Calima o Brigadiers. No hay límites para expresar lo que lleva dentro y el mejor ejemplo es su último disco, 'Ispiluares Aurrean', una adictiva mezcla de soul y R&B que ha presentado en Cara A de LOS40 Euskadi.

Cara A: La música siempre ha estado presente en tu vida, desde tu infancia ha sido muy importante para ti, ¿no?

Afrika Bibang: Totalmente, en mi familia somos muy aficionados a la música, sobre todo mi padre. En mi casa siempre ha habido música negra, jazz, R&B... Así que hemos crecido con el ritmo. Los domingos eran los días en los que mi padre nos hacía de DJ y nos ponía nuestras canciones favoritas, porque el resto del tiempo había que estudiar.

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA 👇🏼

Cara A: De esos domingos habrán surgido muchas pasiones musicales, ¿quien te impactó de tal manera como para decidir que la música era lo tuyo?

A: Mi máster, mi mentor, Stevie Wonder. Lo sigo escuchando y me sigue produciendo las mismas sensaciones de antes. Me inspira muchísimo para las composiciones.

Cara A: Además de ti, ¿hay alguien más en tu familia que sea músico?

A: Sí, mi hermano Gutxi que estaba en el grupo Zenttric. En mi familia solo queremos bailar.

Cara A: Nos encanta haber descubierto 'Ispiluaren Aurrean', cuatro nuevos temas que son prácticamente hipnóticos. Son canciones con las que te dejas llevar por el sonido sepas o no euskera, ¿todo lo que tenías para decir, preferías hacerlo cantando que hablando?

A: Sí, yo soy de hablar mucho, pero a veces me cuesta expresarme y la música, el cantar y el bailar me lo facilitan mucho. En este álbum tenía unas cuantas cosas que decir.

EMAKUMEAK

Cara A: Una de tus canciones habla sobre la falta de autoestima, algo que afecta a muchos jóvenes ¿no?

A: Yo creo que es producto de las redes sociales, porque hacen mucho daño. Yo, más que nada, las utilizo para vender mi música, para vender mi producto, pero te vas metiendo y ves que todo el mundo quiere ser otra persona, hay muchísima frustración y los más jóvenes están perdidos. Les preguntas qué quieren ser de mayor y te dicen 'influencer'. Además, todo tiene un patrón muy parecido y apenas hay diversidad. Hay una persona que lo marca todo y luego los demás lo siguen. Le dices a alguien "qué guapa eres" y te contesta "no, esta es guapa", pero cada uno tiene que explorar lo propio que tiene y aceptarse y quererse a sí mismo. Sé está perdiendo mucha esencia por tanta moda y parece que si no has publicado algo realmente no ha pasado, así que me dio pena que queramos vivir las vidas de otros cuando tienen tanto filtro.

Cara A: En la canción 'Emakumeak', ¿la letra gira alrededor del empoderamiento femenino?

A: Sí, todas hemos sentido en algún momento que íbamos muy guapas y que aparecía alguien que se creía con derechos que no tiene. Al final, parece que no puedes decir nada sobre lo bien que te sientes y lo bien que te ves porque van a venir y te van a decir que te lo estás buscando. Yo quiero poder expresarme, vestirme y ser como quiera sin miedo a que me pase nada. Muchas veces solo con miradas pueden hacerte sentir incómoda. Quiero libertad de expresión para la mujer y que no se nos juzgue, porque al hombre no se le critica tanto. Es duro ser mujer.

Cara A: ¿Dirías que el álbum es como un diario personal o también cuentas las experiencias de otros?

A: Yo cuento lo mío. Cuento lo que me llama la atención, lo que me preocupa, lo que me alegra y lo que me entristece. Lo cojo todo y lo suelto. No sigo nada, solo mis impulsos.