Muere Jon Lind, famoso compositor de Madonna y A&R de Miley Cyrus, Jonas Brothers, y más

El mundo de la música se viste de luto. El gran compositor Jon Lind ha fallecido el sábado 15 de enero a los 73 años después de una batalla contra el cáncer durante dos años. Una noticia que sin duda ha consternado a todo el que tuvo el placer de trabajar con él.

Y es que Lind cuenta con una larga lista de éxitos entre sus manos. Canciones como Boogie Wonderland y Sun Goddess de Earth, Wind & Fire, así como Crazy For You de Madonna o Save The Best For Last de Vanessa Williams forman parte de su catálogo. Aunque no son las únicas. También ha co-escrito canciones para Cher, Rick Astley, y más.

Aunque la trayectoria de Jon Lind se expande también a otros territorios. Según Variety, también era jefe de A&R de Hollywood Records, por lo que artistas de la talla de Miley Cyrus, Jonas Brothers, Selena Gomez, Demi Lovato, Jesse McCartney, y más.

The songwriting community has lost a great songwriter & a beautiful soul in Jon Lind, who leaves a legacy of iconic songs both as a writer & A&R. Our ASCAP family mourns his loss but his humor, his music & his wonderfully generous spirit live in our hearts https://t.co/VMaoraAXjF pic.twitter.com/QF5SC3L4xZ — ASCAP (@ASCAP) January 17, 2022

Debido a su carrera y su talento, ha cosechado también varios reconocimientos que lo convierten en una leyenda de la música. En el año 1992, recibió el premio a Canción del Año de la ASCAP, la famosa Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Lo consiguió con Save the Best for Last de Vanessa Williams. Además, con este mismo tema consiguió dos nominaciones en los Grammy en 1993: Canción del Año y Grabación del Año.

La noticia de su fallecimiento ha emocionado a artistas y numerosos profesionales dentro de la industria que pudieron compartir con Lind momentos únicos. "La comunidad de compositores ha perdido un gran compositor y un alma preciosa en Jon Lind, que ha dejado un legado de canciones icónicas como escritor y A&R. Nuestra familia de ASCAP lamenta su pérdida, pero su humor, su música y su maravilloso y generoso espíritu vive en nuestros corazones", declara ASCAP en sus redes sociales.

Desde LOS40 queremos enviar nuestro más sentido pésame a su mujer Susan Drew, sus hijas e hijastros Jenny, Joanna, Daniel D'Astuges y Catherine Jones y todos sus allegados. Descansa en paz, Jon.