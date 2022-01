Rosalía y The Weeknd, Gayle y Lost Frequencies ft. Calum Scott, nombres destacados en la lista esta semana

Esta semana de enero lideran la lista Rosalía y The Weeknd con La fama, pero la catalana y el canadiense no son los únicos nombres propios que han destacado en el chart oficial de LOS40. Es de justicia aplaudir el papel de Gayle, cuyo single abcdefu ha ascendido nueve posiciones para después de solo cuatro semanas entrar ya en el top 10 y quedarse en el #6, lo que la convierte en la artista que protagoniza la subida más fuerte. Otra joven estrella, aunque de trayectoria más consolidada, ostenta el récord de permanencia: es Dua Lipa, que suma su semana número 41 en lista con We’re good (y además escala tres posiciones para situarse en el #23). La única novedad es la de Lost Frequencies ft. Calum Scott con Where are you now: debuta en el #30. En el vídeo de la parte superior Tony Aguilar repasa la lista puesto a puesto y vídeo a vídeo, empezando por el farolillo rojo, que esta semana es Clima tropical, de Dani Fernández.