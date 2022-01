Lola Índigo busca su ‘Tamagochi’ en una lavandería en su nuevo vídeo

Lola Índigo ha empezado el 2022 por todo lo alto. La cantante granadina lleva cinco años demostrando que no hay quien la pare. Y es que sus canciones han conquistado al público gracias a sus divertidos estribillos y un ritmo que te invita a bailar. Lola es una auténtica currante que no ha dejado de superarse desde que lanzó Ya no quiero ná.

Ahora, tras cerrar un 2021 lleno de éxitos gracias a su segundo álbum de estudio, La niña, Lola empieza una nueva etapa lleva de sorpresas. La primera, sin ir más lejos, se ha desvelado este mismo miércoles 18 de enero. Y es que Lola ha lanzado un nuevo vídeo musical. Eso sí lo ha hecho de la mano de LIFT de Vevo.

De este modo, la granadina se ha convertido en la primera artista española en tener este contenido exclusivo con la famosa plataforma de vídeos. ¡Y no hablamos de cualquier formato! Ni mucho menos. Por LIFT de Vevo han pasado rostros tan conocidos como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Halesy, Khalid, Jorja Smith y Mahmood.

Para presentarse al mundo a través de estos vídeos, Lola ha escogido el tema Tamagochi. Se trata de una de las canciones más divertidas de su último disco y en el que compara los cuidados que necesita el famoso juguete con los de una relación.

“Lola es una potencia creativa de gran energía, ya bien establecida en España -estamos emocionados de presentarla a nuestra audiencia global. Estamos muy orgullosos de cómo han quedado estos vídeos y de poder compartirlos finalmente con sus fans”, ha dicho Claudia Wolf, vicepesidenta de C&P de la EU.

Un tamagochi muy especial

Para la ocasión, Lola y si equipo de bailarines (porque ella no baila sola) se han trasladado a una lavandería tradicional española. Eso sí, la han transformado en un sitio cien por cien pop para poder interpretar Tamagochi.

Sin duda, este vídeo es un auténtico regalo para los fans de Lola. ¡Y no nos puede gustar más el resultado final! Estaremos atentos a sus redes sociales para conocer nuevos detalles sobre esta sorpresa.