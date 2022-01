Bono de U2 hace autocrítica: se avergüenza de sus canciones y odia el nombre del grupo

No es habitual que los artistas hagan autocrítica de su trayectoria y de su repertorio. Por eso, cuando descubrimos, a través de alguna entrevista, que algunos de ellos cuestionan sus propias canciones, se convierte en noticia. Bono se ha convertido en uno de los principales cuestionadores de la música de su grupo, U2, y ha cuestionado sus temas.

Lo ha hecho en una entrevista en el podcast Awards Chatter, donde ha reconocido que siente vergüenza por algunas de sus canciones. "He estado en el coche cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio. Me he puesto del color de, como decimos en Dublín, escarlata. Estoy tan avergonzado de ellas. Me dan vergüenza ajena", comentó el intérprete. Solamente hay una canción que ha reconocido que le genera algo de orgullo. "Vertigo es probablemente la que más me enorgullece. Es la forma en que se conecta con la multitud".

Tanto es así, que Bono incluso reconoce que, con algunas de las canciones que escucha de su grupo, tiene que girar el dial de la radio para no escucharlas.

A lo largo de la conversación, mientras repasan la discografía de la banda irlandesa, destacan sus inicios, en 1980, cuando publicaron su álbum debut Boy. En ese momento, destacaron como una de las bandas pioneras en la escena post punk europea. También ha esta etapa se refiere el intérprete: "Tenía material muy único y original en sus letras, al igual que muchos álbumes que le siguieron. Pero creo que no completé muchos de sus detalles. Miro atrás y digo: 'Dios'".

Las canciones no son la única diana de su autocrítica. Bono también se despacha a gusto cuando es preguntado por el nombre del grupo, con el que no está contento. "En nuestra cabeza, era como el avión espía", explicó, "un submarino, era futurista, pero no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho el nombre. Tampoco me di cuenta de que The Beatles era un mal juego de palabras".

Siguiendo con el análisis de los primeros años de la banda en la década de los 80, Bono recordó cómo el difunto cantante Robert Palmer le dijo al bajista de U2, Adam Clayton: "'Dios, ¿podrías decirle a tu cantante que baje un poco las teclas, se haría un favor a sí mismo y nos haría un favor a todos los que tenemos que escucharle?"

No sabemos a ciencia cierta cuáles son esas canciones que el vocalista no soporta de su trayectoria, pero es de agradecer encontrarse con unas declaraciones como esta en un momento en el que U2 llena estadios y es considerada como una de las bandas más importantes del panorama actual.