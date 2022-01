Muere la leyenda de la moda André Leon Talley a los 73 años

El mundo de la moda está de luto. André León Talley, el ex editor general y director creativo de la prestigiosa revista Vogue, falleció el pasado martes en un hospital de la ciudad de Nueva York víctima de un ataque al corazón cuando tenía 73 años, según han informado la publicación TMZ y han recogido las distintas ediciones de la publicación que fue su casa durante 30 años.

Talley trabajó de la mano de Anna Wintour durante tres décadas, pero como muchos otros, empezó desde abajo. Antes de convertirse en el ojo derecho de la editora jefa de Vogue USA y cuando todavía no hacía gala de su característico estilo basado en los sombreros, caftanes y los abrigos gigantescos, fue becario de Diana Veerland en el Costume Institute del Metropolitano de Nueva York. Después colabró con el mismísimo Andy Warhol y entre otros varios trabajos, fue corresponsal en parís de WWD y colaborador para el The New York Times.

André León Talley se codeó con los mejores y formó parte de la época dorada del mundo de la moda en Estados Unidos. Fue el padrino de la mismísima Naomi Campbell, asesoró a Oscar de la Renta, fue uno de los creadores del estilo de Michelle Obama cuando esta fue primera dama, fue jurado del talent show America's Next Top Model, e incluso se atrevió a publicar una biografía titulada En las trincheras de la moda en la que narra, entre otras cosas, cómo fue trabajar con la icónica Wintour y cómo sufrió racismo por ser un hombre negro en el mundo de la moda.

Su trabajo a favor de la industria no pasó desapercibido para nadie, por lo que ahora, tras conocerse la triste noticia de su defunción, diseñadores, periodistas y creativos de primer nivel como la diseñadora Diane Von Fustenberg han querido homenajearle públicamente para darle el último adiós que se merece. "Adiós querido André... nadie vio el mundo de una forma más elegante y glamorosa que la tuya... nadie fue más conmovedor y grandioso que tú... el mundo será menos alegre ahora. He amado contigo y reí contigo durante 45 años… Echaré de menos tus gritos y tu amistad leal... Te amo muchísimo", ha indicado Von Fustenberg en sus redes sociales.

También se han despedido del editor de Vogue el diseñador Bob Mackie, quien ha asegurado que todo el mundo de la moda le echará de menos; la actriz Viola Davis, que ha querido lamentar públicamente su pérdida compartiendo una fotografía junto al creativo; la diseñadora de vestuario Arianne Phillips, que ha asegurado que "su contribución a la moda y la cultura es para los libros de historia"; Marc Jacobs, quien ha asegurado encontrarse en "shock" tras haber recibido la noticia y ha querido agradecer a Talley su gran apoyo y amistad; y la modelo Coco Rocha, con quien tenía una gran amistad y cuyas palabras han sido de las más bonitas que se han podido leer en las últimas horas.

"Estoy tan triste de saber que mi amigo, el increíble Andre Leon Talley, ha muerto. Fue una figura legendaria de la moda y una enciclopedia andante del conocimiento. Sé que en los próximos días se mencionará mucho el camino resplandeciente que forjó como un hombre negro del sur segregado que encontró su lugar en el epicentro de la moda. Más allá de su figura pública, lo conocí personalmente como el ser humano dulce y genuinamente amable que fue. Él y yo fuimos vecinos del condado de Westchester durante gran parte de la última década y a menudo se preocupaba por saber cómo estábamos yo y mi familia. En el último correo electrónico que me envió, hablábamos de tomar el té y presentarle a mi nueva bebé, Iley. Sus últimas palabras de despedida para mí fueron "Nada importa en este mundo excepto la familia y el amor, y tú lo tienes". Espero, en los momentos antes de que mueriese recordara cuánto lo amaba también la gran familia que había fomentado durante muchas décadas en esta industria. Le echaremos de menos", ha firmado la modelo en su cuenta de Instagram.

Descansa en Paz Adré Leon Talley.