Rayden y Rigoberta Bandini parten como favoritos en Benidorm Fest según las bios de los miembros de Tinder

Este año tiene pinta de que Eurovisión va a generar más interés en nuestro país gracias al sistema de elección de candidato que ha puesto en marcha RTVE. Son muchos los que andan pendientes de lo que ocurre en Benidorm Fest de donde saldrá nuestro representante.

La cuenta atrás ha comenzado y la semana que viene podremos conocer, por fin, el nombre del ganador o ganadora que viajará a Turín dentro del equipo español que, con este nuevo sistema, parece que ha generado mucha expectación también en el resto de Europa. Eso ha provocado que nuestro país ocupe el quinto puesto en las apuestas, una posición que hacía más de 20 años que no ocupábamos en estas quinielas.

El Benidorm Fest ha generado conversación entre la Generación Z y eso se ha trasladado a Tinder donde los usuarios no han dudado en decantarse por sus favoritos en las bios de la app. Se ha hecho un estudio para hacer una quiniela propia y han salido tres favoritos.

Rayden - Calle de la llorería

Quizás la canción de Rayden sea una de las apuestas más alejadas del rollo eurovisivo al que estamos acostumbrados, pero su legión de fans puede jugar un papel decisivo y llevarle al Festival más visto del mundo. Si sus letras ya han conquistado a tantas personas en España, podría ocurrir lo mismo con los europeos.

Rigoberta Bandini - Ay Mama

Según el equipo de Tinder, Rigoberta Bandini “es la artista del momento entre los jóvenes y una de las favoritas. Sus temáticas feministas y transgresoras en combinación con melodías dance nos han llevado a tararear Perra o In Spain we call it soledad sin parar. Seguro que no dejaría a nadie indiferente en Turín”.

Ay Mama

Luna Ki - Voy a morir

Una de las propuestas más jóvenes es la de Luna Ki. “Su facilidad para reinventar sonidos y conformar todo un espectáculo le convierten en uno de lxs artistxs digitales del momento. Su tema es el tapado de la edición puede petarlo con una buena puesta en escena”, aseguran desde Tinder.

La música en Tinder

Parece que la Generación Z que se mueve por Tinder ya tiene sus favoritos. Por algo la música fue el principal interés para este colectivo en 2021 y artistas como Aitana y C. Tangana, los artistas más mencionados.

De hecho, el grupo ganador del año pasado en Eurovisión, Maneskin, fue el quinto artista más repetido en los himnos de Spotify (tema favorito que puedes enlazar a tu perfil de Tinder). “La Gen Z lo tiene claro: ve en Eurovisión un elemento pop con el que romper el hielo”, aseguran desde la app.